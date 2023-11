Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής αναγνώρισε την ήττα του στη μάχη της pole position στο Λας Βέγκας, όμως περιμένει το ρυθμό της RB19 σε συνθήκες αγώνα.

Η μάχη της pole position για το Grand Prix Λας Βέγκας δεν επεφύλαξε κάποια δραματική εξέλιξη. Η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 με τον Σαρλ Λεκλέρ να σημειώνει την 23η pole position της καριέρας του.

Η Red Bull Racing βρέθηκε αντιμέτωπη με μία δύσκολη διαδικασία, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ αποκλείστηκε από το Q2. Επιπλέον, ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην 3η θέση στα αποτελέσματα, με τη διαφορά του από τον Λεκλέρ στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου.

Points are scored tomorrow 👊 P3 for Max and P12 for Checo in #LasVegasGP Qualifying 🏁



Max will be on the front row for Sunday's race due to a grid penalty for SAI.



Result 🏁 LEC, SAI, Max P3 👏, RUS, GAS, ALB, SAR, BOT, MAG, ALO. Checo P12. #F1 pic.twitter.com/vpDVsHCaAa