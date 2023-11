Σε μία αγχωτική διαδικασία για τους διεκδικητές του τίτλου, ο Ραούλ Φερνάντεθ ήταν αυτός που ξεχώρισε στο τέλος της πρώτης ημέρας δράσης για το MotoGP στο Κατάρ.

Με εντυπωσιακό τρόπο συνεχίστηκε η δράση στο Grand Prix Κατάρ του MotoGP. O 19ος φετινός αγώνας της σεζόν είναι πιθανό να κρίνει τον φετινό τίτλο και προς ώρας οι δύο διεκδικητές, Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν, δεν έδειξαν να είναι άνετοι στην πίστα.

Στη δεύτερη και κρίσιμη περίοδο δοκιμών της Παρασκευής, ο Ραούλ Φερνάντεθ σημείωσε την ταχύτερη επίδοση και έφτασε κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ πίστας. Ο Ισπανός σημείωσε το 1:52,843 στο τέλος της 60λεπτης διαδικασίας και πήρε την 1η θέση για μισό δέκατο του δευτερολέπτου από τον επίσης εντυπωσιακό, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο.

A very welcome confidence booster for @25RaulFernandez! ✅



After Maverick's lap was cancelled, he tops the pack at the end of Day 1! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/S39bSmSBFe