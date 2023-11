Τι πραγματικά συνέβη στον Ισπανό οδηγό της Scuderia Ferrari και το μονοθέσιό του στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Σε μπελάδες με το… καλημέρα έμπλεξε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός οδηγός μόλις 8 λεπτά μετά την έναρξη του FP1 πέρασε πάνω από ένα καπάκι υπονόμου και τραυμάτισε την SF-23 του.

Ως αποτέλεσμα σταμάτησε στην άκρη της πίστας και η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε. Αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο εξελίξεων, με την πρώτη περίοδο δοκιμών να μην ολοκληρώνεται. Παράλληλα, οι εργασίες για την ασφάλεια της πίστας οδήγησαν στην καθυστέρηση της έναρξης του FP2, το οποίο ωστόσο έγινε με 2,5 ώρες καθυστέρηση και με τη συμμετοχή του Ισπανού.

Τι συνέβη όμως στον Κάρλος Σάινθ; Από τα πλάνα της μετάδοσης, είδαμε ένα onboard ριπλέι, στο οποίο φαίνεται η ένδειξη στο τιμόνι πως έχει σβήσει ο κινητήρας. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν τα social media και φίλαθλοι από τις εξέδρες δημοσίευσαν βίντεο του συμβάντος.

Φαίνεται πως σπίθες πετάγονται από το μονοθέσιο της Ferrari λόγω της ζημιάς που δέχθηκαν τα μηχανικά μέρη.

