O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην «κουτσουρεμένη» εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας.

Τo πολυαναμενόμενο Grand Prix Λας Βέγκας για τη Formula 1, δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς πραγματοποιήθηκαν μόλις 8 λεπτά δράσης. Αιτία ήταν ένα καπάκι υπονόμου που αποκολλήθηκε και προκάλεσε ζημιές σε μονοθέσια.



Οι χρόνοι δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί, με τους 15 οδηγούς που πρόλαβαν να κάνουν χρονομετρημένη προσπάθεια στο FP1 να χωρίζονται από 8 δευτερόλεπτα. Ταχύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:40,909 κάνοντας μόλις τρία περάσματα. Ακολούθησαν στις θέσεις 2 και 3 οι οδηγοί της Haas, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε νωρίς αφού η κόκκινη σημαία μαρτύρησε ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε να έχει άμεση λύση. Ενώ περνούσε από την ευθεία του «Las Vegas Strip» ο Κάρλος Σάινθ, ο κινητήρας της SF-23 έσβησε. Στην τηλεοπτική κάλυψη και τον ήχο του onboard, ήταν σαφές πως κάτι είχε χτυπήσει τη Ferrari του.

🚩 RED FLAG 🚩



Carlos Sainz has pulled over to the side of the track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/1OV6OIE2Xa — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Μάλιστα, ο Σάινθ δεν ήταν ο μόνος που υπέστη ζημιά σε εκείνο το σημείο. Ο Έστεμπαν Οκόν είχε ζημιά στην A523 του και οι μηχανικοί της Alpine θα προβούν σε αλλαγή σασί! Ζημιά είχε και η Alfa Romeo του Ζου Γκουάνγιου.



Στον έλεγχο που έκαναν άμεσα οι άνθρωποι της FIA, διαπιστώθηκε πως δεν ήταν εφικτό να βρεθεί άμεση λύση. Ως αποτέλεσμα η Διεύθυνση Αγώνα ανακοίνωσε πως η διαδικασία δεν θα συνεχιστεί. Μέχρι το FP2, εκτός από την προσπάθεια να λυθεί το προβλήμα, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλη την πίστα ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει παρόμοιο περιστατικό ξανά.

Looks like a bump on the track has caused Sainz's car to switch off 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/HBW0otcYhk — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press Office