O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Έστω και με 2,5 ώρες καθυστέρησης, το FP2 του Grand Prix Λας Βέγκας ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο δίχως θεατές. Λόγω της… αναποδιάς στο FP1, η διάρκεια της διαδικασίας αυξήθηκε στα 90 λεπτά. Έτσι οι ομάδες είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους ώστε να αξιολογήσουν τη δυναμική των μονοθεσίων τους, να κάνουν απαραίτητες αλλαγές στο στήσιμο και παράλληλα να ολοκληρώσουν τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος μετά τα 90 λεπτά του FP2 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και με τη μαλακή γόμα σημείωσε χρόνο 1:35,265 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη SF-23, o οποίος ωστόσο υστέρησε κατά μισό δευτερόλεπτο από τον teammate του. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, o οποίος είχε το ταχύτερο τελευταίο χρονομετρημένο τομέα της διαδρομής.

A good session so far for our boys as they remain up top on the soft tyre 💪 #LasVegasGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/AvzxgmOoGK — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 17, 2023

Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Red Bull Racing στην 4η θέση. Ωστόσο η αυστριακή ομάδα είναι 0,8 δευτ. μακριά από τη Ferrari μετά την πρώτη ημέρα δοκιμών. Ο Βάλτερι Μπότας ήταν η έκπληξη του FP2 με την 5η θέση.

Μόλις 6ος ήταν ο Μαξ Φερστάπν, ενώ στην 7η θέση βρέθηκε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη βασική έκδοση της Haas VF-23. Ο Λανς Στρολ ήταν 8ος, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον 9ος. Στη Mercedes-AMG επέλεξαν να μην βάλουν τρίτο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών και επικεντρώθηκαν από νωρίς στις προσομοιώσεις αγώνα. Στη 10η θέση βρέθηκε ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Lance Stroll goes spinning off at Turn 14 but has got going again #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Ud23m4HcEP — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Παρά το γεγονός πως είχαμε 7 διαφορετικές ομάδες στις 10 πρώτες θέσεις, οι χρόνοι δεν είναι αντιπροσωπευτικοί. Η πρόσφυση της πίστας βελτιώνεται συνεχώς και μέχρι τις κατατακτήριες δοκιμές η δυναμική των ομάδων αναμένεται να αλλάξει.

Η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα Σαββάτου στις 6:30πμ ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για τις κατατακτήριες δοκιμές στις 9:40πμ ώρα Ελλάδος.

What an effort from the Ferrari mechanics to get him out on track again 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/BWlCyYI5Kz — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Αποτελέσματα FP2 GP Λας Βέγκας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media