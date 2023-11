Ο οδηγός του αυτοκινήτου ασφαλείας της Formula 1 πήρε μία γεύση από το επίπεδο πρόσφυσης στην άσφαλτο του Λας Βέγκας.

Μετά την φαντασμαγορική τελετή έναρξης και πριν τα μονοθέσια «πατήσουν» στην άσφαλτο του σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας, ο Μπερντ Μεϊλάντερ έκανε αναγνωριστικούς γύρους στη διαδρομή του Grand Prix. Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε για ένα τρίλεπτο να παρακολουθήσετε τι θα βλέπουν ο Μαξ Φερστάπεν, ο Λιούις Χάμιλτον και οι υπόλοιποι 18 οδηγοί της Formula 1 κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

🚨ESTREIA: veja a primeira volta, com o safety car, no circuito do GP de Las Vegas#F1naBand pic.twitter.com/CRTRTptlco