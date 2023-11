Δείτε την εντυπωσιακή εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών αστέρων του πενταγράμμου.

Η Formula 1 μας είχε υποσχεθεί ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα για το πολυαναμενόμενο Grand Prix του Λας Βέγκας κι αυτό ακριβώς πρόσφερε με την φαντασμαγορική τελετή έναρξης του εικοστού-πρώτου Grand Prix της χρονιάς.

Η «Πόλη της Αμαρτίας» έβαλε τα καλά της, φωτίστηκε, η περίφημη «Σφαίρα» ήταν αφιερωμένη στην F1, ένα σμήνος από drones έστηνε παράλληλο show από αέρος και στο εντυπωσιακό σκηνικό που στήθηκε στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού της πίστας 6.2 χιλιομέτρων, παρέλασε πλειάδα αστέρων της μουσικής.

The #LasVegasGP weekend has officially started. Bring on the track action 💪 #Alpine pic.twitter.com/GZhF9Mfjfn