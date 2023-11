Η Formula 1 επιστρέφει σε αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το φαντασμαγορικό Λας Βέγκας.

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή της, με δύο αγώνες να απομένουν για το φινάλε. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 17-19 Νοεμβρίου (σε ώρες Ελλάδος). Θα είναι ο πρώτος αγώνας μετά το 1985 που θα πραγματοποιηθεί Σάββατο, όμως επειδή έχουμε 10 ώρες διαφορά, τα φώτα θα σβήσουν το πρωί της Κυριακής για εμάς.

Το νέο σιρκουί του Λας Βέγκας θα φιλοξενήσει τον 21ο αγώνα της φετινής μαραθώνιας σεζόν της Formula 1. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αγώνας εκεί. Οι προηγούμενες ήταν το 1981 και το 1982. Η σημερινή διαδρομή βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, με τα καζίνο και τα πολυτελή ξενοδοχεία να αποτελούν κομμάτι του σκηνικού. Έχει μήκος 6.201 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 50 γύρους.

O αγώνας είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο και το γεγονός πως διεξάγεται βράδυ δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις για ομάδες και οδηγούς. Παράλληλα, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο τους, κάτι που δεν αποκλείεται να επιφέρει έναν χαοτικό και ανατρεπτικό αγώνα.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Λας Βέγκας. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της και θα δώσουν τη μέγιστη δυνατή πρόκληση στους οδηγούς.

Ολο το αγωνιστικό τριήμερο του GP Λας Βέγκας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+, ενώ το ΑΝΤ1 θα προβάλει τον αγώνα της Κυριακής στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 21ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και στο GP της Κυριακής.

