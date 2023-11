Ο Μονεγάσκος εγκατέλειψε πριν καν παραταχθεί στο grid του αγώνα στο Ιντελάγκος.

Οι φετινές ατυχίες του Σαρλ Λεκλέρ συνεχίστηκαν και στον εικοστό αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, το Grand Prix του Σάο Πάολο. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari είχε σημειώσει τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Ιντερλάγκος και θα τοποθετούσε την SF-23 στην πρώτη σειρά του grid, δίπλα στην RB19 του Μαξ Φερστάπεν.

Ωστόσο, στο γύρο σχηματισμού, ο Μονεγάσκος έχασε τον έλεγχο στη στροφή 6 και κατέληξε στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά. Ο ίδιος τα έβαλε με τη μόνιμη ατυχία του, στη Ferrari έκαναν λόγο για πρόβλημα που απενεργοποίησε τα υδραυλικά και ανακοίνωσαν πως θα γίνει ενδελεχής έρευνα για να βρεθεί η ρίζα του κακού.

"A season to forget" Charles didn't mince his words after his shock DNS #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/b09XkbJJzf

Αυτή ολοκληρώθηκε και το συμπέρασμά της, ήταν όπως ανέφερε εκπρόσωπός της «κάτι ανόητο, κοινότυπο». Σύμφωνα με δημοσίευμα του formu1a.uno που επικαλείται πηγές από το Μαρανέλο, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα, το οποίο έβαλε την υβριδική μηχανή σε mode ασφαλείας και μπλόκαρε το κιβώτιο.

Μπλόκαρε και τον πίσω άξονα, χωρίς τη δυνατότητα reset, παρά τη διαδικασία επανεκκίνησης του κινητήρα κι όλων των συστημάτων. Παρότι δεν αναφέρθηκε το ακριβές εξάρτημα που βραχυκύκλωσε, φέρεται να μην είναι κομμάτι της υβριδικής μηχανής ενώ σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν είχε υπάρξει κάποιο προειδοποιητικό σημάδι.

In an almost unbelievable twist, Charles Leclerc crashes on the formation lap 😵#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7LMXt1llGQ