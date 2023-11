Ο Ενέα Μπαστιανίνι επέστεψε στις νίκες με τη θραμβευτική επικράτησή του στη Σεπάνγκ.

Το GP Μαλαισίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP σηματοδότησε την επιστροφή του Ενέα Μπαστιανίνι στις κορυφαίες θέσεις, με τον Ιταλό της εργοστασιακής Ducati Lenovo να παίρνει μια σπουδαία νίκη. Ο Μπαστιανίνι πέρασε πρώτος μετά την εκκίνηση και δεν ξανακοίταξε πίσω του μέχρι τον τερματισμό. Ο Άλεξ Μάρκεθ με την Gresini Ducati τερμάτισε στη 2η θέση και ο Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati πήρε μια σημαντική για τη μάχη του τίτλου 3η θέση.

Εκκίνηση

Οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον ουρανό να είναι συννεφιασμένος αλλά να μην αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία ωστόσο ήταν πολύ υψηλή. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Μπανάια και Μαρτίν βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην πρώτη στροφή και άνοιξαν τη γραμμή τους, επιτρέποντας στον Μπαστιανίνι και στον Άλεξ Μάρκεθ να περάσουν. Ο Μπαστιανίνι έπεσε στην 3η θέση και ο Μαρτίν στην 5η, πίσω από τον Μπετζέκι.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι στην πρώτη θέση και ο Άλεξ Μάρκεθ στη δεύτερη άρχισαν να απομακρύνονται από τον Μπανάια ενώ ο Μαρτίν πέρασε τον Μπετζέκι, ανέβηκε στην 4η θέση και άρχισε να πιέζει τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας και μεγάλο του αντίπαλο στη φετινή μάχη του τίτλου. Πιο πίσω, ο Κουαρταραρό έκανε αρχικά καλή εκκίνηση και ανέβηκε στην 6η θέση, αλλά λίγο αργότερα τον πέρασε ο Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ.

Μονομαχία στα μαλαισιανά αλώνια

Κι ενώ οι Μπαστιανίνι και Α. Μάρκεθ συνέχιζαν να απομακρύνονται, πίσω τους δινόταν επική μάχη. Ο Μαρτίν τα έδινε όλα για να περάσει τον Μπανάια και ο Ιταλός από τη μεριά του τα έδινε όλα για να μείνει μπροστά από τον αντίπαλό του. Για μερικούς γύρους οι δύο διεκδικητές έδιναν μάχη τροχό με τροχό, μέχρι ο Μπάναια να πάρει μια απόσταση και να αναπνεύσει λίγο πιο ελεύθερα.

Κάποιος που ενδιαφερόταν πραγματικά για τη νίκη στον αγώνα ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος ανέβασε το ρυθμό του και άνοιξε τη διαφορά από τον Α. Μάρκεθ στην πρώτη θέση. Ο νεαρός Ιταλός ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους τραυματισμούς φέτος και ήταν η πρώτη φορά που τον βλέπαμε να παλεύει τόσο ψηλά στην κατάταξη.

Αγώνας αναμονής

Στη Σεπάνγκ η διαχείριση των ελαστικών παίζει πρωτεύοντα ρόλο και έτσι μετά τις μάχες των πρώτων γύρων, οι αναβάτες καταστάλαξαν στο ρυθμό τους, περιμένοντας το τελευταίο κομμάτι του αγώνα για να κάνουν την επίθεσή του. Σε αυτό το στάδιο είχαμε και ορισμένες «απώλειες» καθώς πτώσεις είχαν ο Τζοάν Μιρ με τη Repsol Honda και τρεις αναβάτες με Aprilia: οι Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ραούλ Φερνάντεζ της RNF και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της εργοστασιακής ομάδας.

Η μοναδική μάχη στην πίστα ήταν τετραπλή, με τον Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ να έχει σχηματίσει πίσω του ένα τρενάκι που περιλάμβανε τους Κουαρταραρό, Ντι Τζιαναντόνιο και Μπίντερ, που όλοι τους διεκδικούσαν την 6η θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρωτοπόρων, καθώς είχε πέσει πάνω από 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπανάια.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την ΚΤΜ γιατί στον ίδιο γύρο που ο Φάμπιο Κουαρταραρό κατάφερε να περάσει τον Τζακ Μίλερ, ο Μπραντ Μπίντερ είχε πτώση και εγκατέλειψε τον αγώνα. Λίγο αργότερα έπεσε και ο Τακάκι Νακαγκάμι της LCR Honda.

Το «θηρίο» επέστρεψε

Ο ρυθμός του Ενέα Μπαστιανίνι στην πρώτη θέση ήταν καταιγιστικός και όχι απλώς δεν επέτρεπε στον Α. Μάρκεθ να τον πλησιάσει αλλά άνοιγε όλο και περισσότερο τη διαφορά. Ο Μπανάια έδειχνε ικανοποιημένος με την 3η θέση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Μαρτίν δεν αποτελούσε πλέον απειλή.

Ο Κουαρταραρό ήταν ταχύτατος και κατάφερε να περάσει και τον Μάρκο Μπετζέκι, για να ανέβει στην 5η θέση, αν και πλέον ήταν πάνω από 6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μαρτίν.

Όλα αυτά ελάχιστα απασχόλησαν τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος έδειξε τη σταθερότητα στους τελευταίους γύρους, ένα από τα στοιχεία που τον έφεραν στην εργοστασιακή Ducati, και πήρε πανηγυρικά την καρό σημαία για πρώτη φορά φέτος. Ο Άλεξ Μάρκεθ τερμάτισε σε μια σπουδαία 2η θέση, μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου. Ο Πέκο Μπανάια ανέβηκε στο βάθρο με την 3η θέση και πήρε μια μικρή ανάσα στη μάχη του τίτλου, με τον Χόρχε Μαρτίν να μένει στην 4η θέση. Ακολούθησαν οι Κουαρταραρό, Μπετζέκι, Μορμπιντέλι, Μίλερ, Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρίνι.

Μετά το τέλος του GP Μαλαισίας, η διαφορά ανάμεσα στον Μπανάια και στον Μαρτίν είναι 14 βαθμοί, με δύο αγώνες να απομένουν. Επόμενη αναμέτρηση είναι το GP Κατάρ, που θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 17-19 Νοεμβρίου.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά τη Μαλαισία

