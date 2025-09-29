To εμβληματικό super sport car της Lamborghini παρουσιάστηκε το 1990 και κατασκευάστηκε σε 2.903 μονάδες.

Η Lamborghini Diablo παρουσιάστηκε το 1990 στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο και σηματοδότησε μία νέα εποχή για την ιταλική μάρκα. Το πρώτο super sport αυτοκίνητο της Lamborghini θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόγονος των supercars και hypercars. Έγινε μάλιστα το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου που ξεπέρασε σε μέγιστη ταχύτητα τα 325 χλμ/ώρα.

Ο 12-κύλινδρος κινητήρας αρχικά είχε κυβισμό 5,7 λίτρων και αργότερα 6,0 λίτρα, παράγοντας μέγιστη ισχύ σχεδόν 600 ίππων στις εκδόσεις δρόμου και 655 ίππων στο μοντέλο GT1 Stradale για την πίστα, από το οποίο κατασκευάστηκαν μόνο δύο μονάδες.

Η Diablo κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Automobili Lamborghini και στις καρδιές των φίλων της αυτοκίνησης, όχι μόνο λόγω των εκπληκτικών επιδόσεων και της οδηγικής εμπειρίας που προσέφερε. Αυτό ήταν το μοντέλο που έφερε τη Lamborghini στη σύγχρονη εποχή. Το Project 132 -όπως ονομαζόταν εσωτερικά- δημιουργήθηκε το 1985 για να αντικαταστήσει την Countach, έτσι έπρεπε να φαίνεται σπορ και μυώδης αλλά πάντα ελκυστική. Να προσφέρει την αισθητική για την οποία η Lamborghini ήταν πάντα γνωστή και να παραμείνει το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο για τα επόμενα χρόνια.

Η συμπεριφορά της στο δρόμο ήταν κάτι που προέκυψε μέσα από την εξέλιξη, με τη βοήθεια του πρώην Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ράλλυ, Σάντρο Μουνάρι. Με 2.903 μονάδες που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια των 11 ετών που έμεινε στην παραγωγή, η Diablo είχε τεράστια επιτυχία.



