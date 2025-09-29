Δάνειο 2 δισ. ευρώ με εγγύηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και οι θέσεις εργασίας.

Η Jaguar Land Rover εξασφάλισε εγγύηση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για δάνειο ύψους 1,5 δισ. λιρών (περίπου 2 δισ. ευρώ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πολύμηνης διακοπής παραγωγής που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση στα τέλη Αυγούστου.

Η χρηματοδότηση θα δοθεί από ιδιωτική τράπεζα, με την κάλυψη να παρέχεται από τον οργανισμό UK Export Finance. Σύμφωνα με τον υπουργό Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, η στήριξη αυτή θα «διασφαλίσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα προστατεύσει χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας».

Μετά την επίθεση, η JLR αναγκάστηκε να αναστείλει την παραγωγή όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε Σλοβακία, Βραζιλία και Ινδία. Η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει σταδιακά την παραγωγή από την 1η Οκτωβρίου, αν και η πλήρης επιστροφή στους φυσιολογικούς ρυθμούς θα χρειαστεί χρόνο.

Η JLR, που ανήκει στην Tata Motors, απασχολεί 34.000 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ περίπου 120.000 ακόμη στηρίζονται έμμεσα από την εφοδιαστική της αλυσίδα. Τα τρία εργοστάσια της στο Ηνωμένο Βασίλειο παράγουν περίπου 1.000 αυτοκίνητα την ημέρα, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της κρίσης και την ανάγκη για κυβερνητική παρέμβαση.