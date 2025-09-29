Ο Ισπανός οδηγός της Formula 1 βρίσκεται στο λυκόφως της καριέρας του, όμως δεν σκέφτεται ακόμα να σταματήσει από την ενεργό δράση πριν πετύχει έναν πολύ σημαντικό στόχο.

Ο Φερνάντο Αλόνσο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τους νέους κανονισμούς της Formula 1 που θα τεθούν σε ισχύ το 2026. Ο Ισπανός ελπίζει πως στη νέα αυτή εποχή θα κλείσει την τεράστια καριέρα του με έναν τελευταίο μεγάλο θρίαμβο στο πλευρό της Aston Martin.

Η σεζόν 2025 δεν έχει φέρει ιδιαίτερες χαρές για τον Ισπανό δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο οποίος οδεύει προς το χειρότερο πλασάρισμά του στη βαθμολογία από το 2017 με τη McLaren. Αν και κατέκτησε μια εξαιρετική πέμπτη θέση στο GP Ουγγαρίας, βρίσκεται ακόμα πίσω από τον Λανς Στρολ στη βαθμολογία οδηγών.

Wallpapers from Baku. 🇦🇿



Refresh your devices with our wallpaper drop from the #AzerbaijanGP. pic.twitter.com/C9jxhrl5Zd — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 24, 2025

Αισιοδοξία για το 2026

Στο στρατόπεδο της Aston Martin, ωστόσο, υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το μέλλον. Η παρουσία του θρυλικού Άντριαν Νιούι στο τεχνικό επιτελείο ενισχύει την πίστη πως η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή.

«Είναι ο καλύτερος σχεδιαστής στην ιστορία του σπορ μας», δηλώνει με θαυμασμό ο Αλόνσο. Και πράγματι, με 26 τίτλους που έχουν κερδηθεί με μονοθέσια που φέρουν την υπογραφή του, δύσκολα θα βρεθεί καταλληλότερος για να ηγηθεί στη νέα γενιά κανονισμών.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει τίποτα να αποδείξει, ο Αλόνσο συνεχίζει για έναν ξεκάθαρο λόγο: «Θέλω να βοηθήσω την Aston Martin να γίνει Παγκόσμια Πρωταθλήτρια».

Ο Ισπανός πιστεύει ότι η πολυετής εμπειρία του θα παίξει καθοριστικό ρόλο το 2026, σε αντίθεση με τους νεότερους οδηγούς.

«Νομίζω πως η εμπειρία μου θα μας βοηθήσει. Έχω οδηγήσει πολύ διαφορετικά μονοθέσια σε διάφορες εποχές της Formula 1 και σε άλλα πρωταθλήματα. Ό,τι κι αν βρούμε τις πρώτες μέρες με το νέο αυτοκίνητο, είμαι σίγουρος ότι θα έχει ομοιότητες με εμπειρίες που έχω ήδη ζήσει. Ελπίζω να μπορώ να εντοπίσω προβλήματα ή ευκαιρίες και να τα μεταφέρω αμέσως στην ομάδα», ανέφερε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η τελευταία ευκαιρία του Αλόνσο

Αν και έχει δηλώσει πως το 2026 ίσως είναι το τελευταίο του κεφάλαιο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της καριέρας του.

«Αν τα πράγματα πάνε καλά, θα είναι η καλύτερη στιγμή για να σταματήσω. Κυνηγούσα για χρόνια ένα πραγματικά ανταγωνιστικό μονοθέσιο και, αν το αποκτήσω, θα είναι ο ιδανικός τρόπος να κλείσω την καριέρα μου. Αν είμαστε ανταγωνιστικοί, τότε είναι πιο πιθανό να αποσυρθώ. Αν όχι, θα είναι πολύ δύσκολο να τα παρατήσω χωρίς να προσπαθήσω ξανά», είπε ο Αλόνσο.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της