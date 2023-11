Ο Πέκο Μπανάια ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στη Σεπάνγκ, κατακτώντας μία εντυπωσιακή pole position ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

Σε μία εντυπωσιακή και ανατρεπτική διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών, ο Πέκο Μπανάια κατάφερε και πήρε μια μεγάλης σημασίας pole position για το Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP. Ο Ιταλός ήταν δυνατός τη στιγμή που έπρεπε και με το 1:57,491 πήρε την 1η θέση που τον φέρνει σε θέση ισχύος ενόψει του Αγώνα Σπριντ και του Grand Prix της Κυριακής. Αυτή ήταν η pole #6 στη σεζόν για τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Δίπλα του στη σειρά εκκίνησης θα βρίσκεται ο Χόρχε Μαρτίν. Ο αναβάτης της Pramac Ducati έδειχνε να είναι το φαβορί για την pole, ωστόσο είχε πτώση στην τελευταία του διαδικασία κι έμεινε 2ος. Τρίτος θα εκκινήσει ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος ήταν η ευχάριστη έκπληξη της διαδικασίας.

Q1

H μάχη για τα δύο εισιτήρια που οδηγούσαν στην επόμενη φάση των κατατακτήριων δοκιμών ήταν μεγάλη. Τα φαβορί ήταν πολλά κι εν τέλει είχαμε εκπλήξεις.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος σημείωσε το 1:57,823. Μαζί του προκρίθηκε ο Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, o οποίος ήταν μόλις 88 χιλιοστά πιο αργός.

Στο τέλος της διαδικασίας αρκετές προσπάθειες αναβατών καταστράφηκαν λόγω πτώσης του Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός θα εκκινήσει μόλις από την 20η θέση τόσο τον Αγώνα Σπριντ όσο και το GP της Κυριακής.

A late improvement sees @FabioDiggia49 storm to the top! 📈



And he advances to Q2 along with @Bestia23 ✌️#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/8jtMqNbUIZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2023

Q2

Τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας ήταν εντυπωσιακά στην πίστα της Σεπάνγκ. Οι αναβάτες κατέβαζαν τα χρονόμετρα συνεχώς, όμως δύο ήταν αυτοί που ξεχώρισαν. Ο λόγος για τους Λούκα Μαρίνι και Χόρχε Μαρτίν, οι οποίοι έσπασαν το ρεκόρ πίστας. Ταχύτερος ωστόσο ήταν ο Ισπανός της Pramac Ducati με το 1:57,549.

1:57.549 🤯@88jorgemartin sounds the charge in pure Martinator fashion, beating his own lap record from last year! 💪#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/a1rE6shRn9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2023

Όλα όμως κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά. Ο Μπαστιανίνι με δύο εντυπωσιακούς γύρους σκαρφάλωσε στη 2η θέση της κατάταξης και αυτό άγχωσε τον ανταγωνισμό. Στην τελευταία του προσπάθεια ο Μαρτίν είχε πτώση και δεν ήταν σε θέση να βελτιώσει το χρόνο του.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Μπανάια, ο οποίος σημείωσε το 1:57,491, έγραψε νέο ρεκόρ πίστας και πήρε την pole position κάνοντας παράλληλα ζημιά στην ψυχολογία του Μαρτίν.

Ο Μπαστιανίνι παρέμεινε 3ος, ενώ ακολούθησαν οι: Α. Μάρκεθ, Μαρίνι, Μπεζέκι, Μπίντερ, Κουαρταραρό, Βινιάλες, Μίλερ, Ντι Τζιαναντόνιο και Ζαρκό.

One shot and just like that he gets the job done! 💪



Pole position and a new lap record from @PeccoBagnaia 🔥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/aMi4RHJiPY November 11, 2023

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 9:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών, GP Μαλαισίας

Φωτογραφίες: Ducati media