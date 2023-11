Ο Άλεξ Μάρκεθ σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής του 18ου αγώνα MotoGP στο 2023, το Grand Prix Μαλαισίας.

Η πρώτη ημέρα δοκιμών του Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP ολοκληρώθηκε. Οι αναβάτες πραγματοποίησαν δύο πολύ σημαντικές περιόδους, στις οποίες έπρεπε να στήσουν κατάλληλα τις μοτοσικλέτες τους, έχοντας αντίπαλο και τον καιρό.

Ταχύτερος μετά τα 60 λεπτά της απογευματινής διαδικασίας ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati. O Ισπανός στην τελευταία του προσπάθεια σημείωσε το 1:57,823 και άφησε πίσω του τον ταχύτατο Χόρχε Μαρτίν για 0,174 δευτερόλεπτα. Οι δυο τους ήταν σε μία διαφορετική κατηγορία την Παρασκευή και οι μόνοι που σημείωσαν χρόνο στο 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα.

Ακολούθησαν οι δύο αναβάτες της KTM, με τον Τζακ Μίλερ να ξεπερνά τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Μάβερικ Βινιάλες έφερε την Aprila RS GP στην 5η θέση, ωστόσο η διαφορά του από την κορυφή ήταν στο μισό δευτερόλεπτο.

Ο σταθερά γρήγορος, Λούκα Μαρίνι, ήταν στην 6η θέση της κατάταξης, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν η 7η θέση του Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha. O παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, πλασαρίστηκε μόλις στην 8η θέση και πρέπει μέχρι αύριο να καλύψει μια διαφορά της τάξης των 0,597 δευτ. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Μάρκο Μπετζέκι και Ζοάν Ζαρκό.

👀 @PeccoBagnaia improves to 4th as @88jorgemartin keeps a beady eye on him



Less than 10 minutes to go! ⌛#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/J3NhnTFPtA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2023

Οι δέκα παραπάνω αναβάτες πήραν το εισιτήριο απευθείας συμμετοχής στο Q2 στις κατατακτήριες του Σαββάτου. Εκεί, θα τους πλαισιώσουν άλλοι δύο αναβάτες που θα δώσουν μάχη στο Q1.

Η δράση στο Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP συνεχίζεται τα ξημερώματα Σαββάτου στις 04:50 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Ελεύθερων Δοκιμών GP Μαλαισίας

Φωτογραφίες: Gresini Media