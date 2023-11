Πάνος Σεϊτανίδης και Τάκης Πουρναράκης αναλύουν όλα όσα συνέβησαν στο πλαίσιο του Grand Prix στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Ήταν ένα χορταστικό τριήμερο στο πλαίσιο του Grand Prix του Σάο Πάολο, με κατατακτήριες δοκιμές με εκπλήξεις λόγω της έλευσης της κακοκαιρίας, με καταιγιστικού ρυθμού Sprint, με έναν αγώνα με… φώτο-φίνις!

