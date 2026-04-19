Μία ιστορική στιγμή για τη Formula 1, καθώς η Ντοριάν Πιν έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που βρέθηκε πίσω από τιμόνι μονοθεσίου της Mercedes-AMG.

Ένα σημαντικό βήμα προς την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού πραγματοποίησε η Ντοριάν Πιν, η οποία οδήγησε για πρώτη φορά μονοθέσιο Formula 1. Η νεαρή Γαλλίδα οδηγός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της W12 του 2021 στο πλαίσιο δοκιμών εξέλιξης με τη Mercedes-AMG.

Η πρωταθλήτρια του F1 Academy για το 2025 έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικά δείγματα προόδου και αυτό το αναγνώρισε η γερμανική ομάδα. Έτσι, της έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να γίνει η πρώτη γυναίκα οδηγός που οδήγησε μονοθέσιό της.

Πρώτη εμπειρία σε μονοθέσιο Formula 1

Η Γαλλίδα οδηγός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της Mercedes W12, του μονοθεσίου που χρησιμοποίησαν οι Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας στη σεζόν του 2021. Αυτό το μονοθέσιο έδωσε στη γερμανική ομάδα τον τελευταίο της τίτλο σε κατασκευαστές μέχρι σήμερα. Η Πιν είχα μια ολόκληρη μέρα στη διάθεσή της για να «δαμάσει» το μονοθέσιο στην πίστα του Σίλβερστον, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ιδανικές.

After winning the F1 Academy title last year, Doriane Pin is now behind the wheel of an F1 car for the very first time.#F1ACADEMY pic.twitter.com/kMs9N5fhs9 April 18, 2026

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη στιγμή και την ευκαιρία που της έδωσε η Mercedes: «Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Θα οδηγήσω για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula 1 στο Σίλβερστον. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Είναι κάτι που ονειρευόμουν για πολύ καιρό. Θα απολαύσω κάθε δευτερόλεπτο και θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να εξελιχθώ και να συνεχίσω να βελτιώνομαι οδηγώντας ένα μονοθέσιο Formula 1».

As she becomes the first female to ever drive a Mercedes F1 car. pic.twitter.com/81SAlHxIUW April 18, 2026

Μία αξέχαστη εμπειρία

Μιλώντας για την εμπειρία της έπειτα από τις δοκιμές στο Σίλβερστον, η Πιν ανέφερε γεμάτη χαρά:

«Το να οδηγήσω για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula 1 σήμερα ήταν απίστευτο. Είμαι πολύ ευγνώμων που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και που βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτή την απίστευτη ομάδα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και φρόντισα να απολαύσω κάθε στιγμή, ενώ παράλληλα έκανα το καλύτερο δυνατό. Το γεγονός ότι είμαι γυναίκα οδηγός δεν με καθορίζει, αλλά ήταν σημαντικό να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήταν μια εξαιρετικά συναισθηματική ημέρα και είμαι επίσης ευγνώμων που μπόρεσα να τη μοιραστώ με την οικογένειά μου. Η W12 είναι προφανώς πολύ διαφορετική από τα άλλα μονοθέσια που έχω οδηγήσει. Τα πάντα είναι διαφορετικά, μεγαλύτερα και πιο ισχυρά. Χαίρομαι που κατάφερα να χτίσω αυτοπεποίθηση γύρο με τον γύρο και να δείξω τι μπορώ να κάνω».

Η Πιν έγινε η πιο πρόσφατη γυναίκα που οδήγησε μονοθέσιο Formula 1, μετά τη συμμετοχή της Τζέσικα Χόκινς σε ιδιωτικό τεστ με την Aston Martin το 2023. Επίσης η νεαρή Γαλλίδα έγινε η πρώτη γυναίκα που οδήγησε μονοθέσιο της Mercedes στη Formula 1.