Ένα από τα χειρότερα αγωνιστικά τριήμερα στην καριέρα του στο Ιντερλάγκος είχε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Με εφιαλτικό τρόπο εξελίχθηκε όλο το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Βραζιλίας για τον Λιούις Χάμιλτον και τη Mercedes-AMG. Η W14 δεν είχε την ταχύτητα των προηγούμενων αγώνων και έμοιαζε περισσότερο με μονοθέσιο για το μέσον του grid, παρά για ένα το οποίο διεκδικεί βάθρα.

Ο Χάμιλτον δεχόταν το ένα προσπέρασμα μετά το άλλο, έχοντας μάλιστα τη χειρότερη τελική ταχύτητα στην πίστα. Εν τέλει, τερμάτισε στην 8η θέση ενώ ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, εγκατέλειψε.

Παρά το πολύ άσχημο αποτέλεσμα με βάση τους πρόσφατους αγώνες, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ήταν απογοητευμένος: «Γενικά, νιώθω καλά. Το τριήμερό μας ήταν αυτό που ήταν και πρέπει να αποδέχομαι κάποιες καταστάσεις. Το μονοθέσιο δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση σε αυτόν τον αγώνα, δεν ξέρω πραγματικά το γιατί. Θα δουλέψουμε σκληρά για να βρούμε τι έφταιξε».

