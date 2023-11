Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Ιντερλάγκος στο Σάο Πάολο για το εικοστό Grand Prix της φετινής χρονιάς.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας. Ο εικοστός αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής μας προσέφεραν μια παράξενη σειρά εκκίνησης. Όλα είναι ανοικτά πλέον για τη μάχη στο Ιντερλάγκος, που θα είναι διάρκειας 71 γύρων.

Από θέση ισχύος στον αγώνα θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός κατέκτησε την 11η pole στο 2023 και θέλει να τη μετουσιώσει στη 17η νίκη στη σεζόν. Δεν θα είναι όμως απλό, καθώς δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος θέλει την πρωτιά με τη Ferrari.

