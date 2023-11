Οι κατατακτήριες στο Ιντερλάγκος ήταν και πάλι υπόθεση του πρωταθλητή με τη Red Bull.

Οι κατατακτήριες στη Βραζιλία έγιναν Παρασκευή καθώς το GP Σάο Πάουλο είναι το τελευταίο 3ήμερο της F1 που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ. Σε μια περίοδο που διακόπηκε λίγο πριν από το τέλος της λόγω της καταρρακτώδους βροχής, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing εξασφάλισε την 11η pole position φέτος και την 31η πρώτη της καριέρας του. Δίπλα του στη 2η θέση και στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και τρίτος ήταν ο Λανς Στρολ με την Aston Martin.

MAX VERSTAPPEN WILL START SUNDAY’S SAO PAULO GRAND PRIX ON POLE!!! 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/RrhX8rhStd — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Q1

Η πίστα στο Ιντερλάγκος παρέμενε στεγνή στο ξεκίνημα των κατατακτήριων, αλλά η βροχή απειλούσε να κάνει την εμφάνισή της ανά πάσα στιγμή. Το πράσινο φως στην έξοδο του pit lane για το Q1 καθυστέρησε 15 να ανάψει, καθώς υπήρχαν κάποια θραύσματα στο οδόστρωμα που έπρεπε να απομακρυνθούν. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι κατατακτήριες, στο pit lane είχε ήδη σχηματιστεί μια μακριά ουρά από μονοθέσια, με οδηγούς που ανυπομονούσαν να βγουν στην πίστα.

Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ξεκίνησε πιο δυναμικά από όλους και ήταν ο ταχύτερος όλων μετά τον πρώτο γρήγορο γύρο, με διαφορά 2,5 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον Λούις Χάμιλτον. Αντίθετα, καθόλου καλά δεν ξεκίνησαν οι Ferrari, που βρίσκονταν στη ζώνη του αποκλεισμού, κάτι που βέβαια ήταν αποτέλεσμα της επιλογής τους να ξεκινήσουν με φθαρμένα ελαστικά.

Piastri is in a sparky mood ✨



The Aussie is second quickest with five minutes to go in Q1 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/nbT4szNJXS November 3, 2023

Με την απειλή της βροχής να μεγαλώνει, οι «κόκκινοι» έβαλαν φρέσκα ελαστικά και ο Λέκλέρ αμέσως πήρε στην πρώτη θέση, με τον Σάινθ να ανεβαίνει 4ος. Εντυπωσιακά γρήγορες ήταν οι Aston Martin, με τον Στρολ στην 3η θέση, πίσω από ον Πιάστρι και τον Αλόνσο στην 6η. Ο Σέρχιο Πέρεζ κινδύνευσε να μείνει εκτός, αλλά τελικά κατάφερε να ανέβει στην 5η θέση.

Στα τελευταία λεπτά, όλοι οι οδηγοί, εκτός από τους δύο πρώτους (Λεκλέρ και Πιάστρι) βγήκαν στην πίστα για να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους χρόνους τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Q2. Ο Ράσελ κατάφερε να πάρει στην πρώτη θέση και ο εντυπωσιακός Χούκλενμπεργκ ανέβηκε στην 3η. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Τσουνόντα, Ρικάρντο, Μπότας, Σάρτζεντ και Ζου.

Q2

Οι πρώτες σταγόνες της βροχής έκαναν την εμφάνισή τους στο ξεκίνημα του Q2 αλλά η πίστα ήταν αρκετά στεγνή για να γίνουν γρήγοροι γύροι με σλικ ελαστικά. Ο Φερστάπεν αμέσως έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τις δύο McLaren των Νόρις κα Πιάστρι. Εντυπωσιακός και πάλι ήταν ο Στρολ στην 5η θέση και ταχύτερος από τον Αλόνσο.

Οι Ferrari δεν ξεκίνησαν καλά και οι πρώτοι γύροι των Λεκλέρ και Σάινθ τους άφησαν εκτός 10άδας, κάτι που τους ανάγκασε να βάλουν φρέσκα ελαστικά και να κάνουν κι άλλη προσπάθεια. Αυτό απέδωσε πολύ καλά για τον Σάινθ, που ανέβηκε στη 2η θέση, και σχετικά καλά για τον Λεκλέρ, που έκανε τον 6ο χρόνο. Η 2η θέση λίγο αργότερα πέρασε στα χέρια του Αλόνσο, που όμως γρήγορα έγινε 3η, αφού στην πρώτη θέση ανέβηκε ο Λάντο Νόρις.

Fine margins in Q2 🤏



Alex Albon had his time deleted for this and didn't have time to go again#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/MC9acf1G59 — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Στα τελευταία λεπτά έγιναν οι τελικές προσπάθειες για την είσοδο στη 10άδα. Ο Στρολ δεν πήρε μέρος σε αυτήν τη διαδικασία και παρέμεινε στο γκαράζ της Aston Martin. Ο Καναδός δικαιώθηκε, αφού ήταν ο 10ος που πέρασε στο Q3. Οι πέντε οδηγοί που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Γκασλί, Μάγκνουσεν και Άλμπον, του οποίου ο καλύτερος χρόνος διαγράφηκε λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

Q3

Στο ξεκίνημα του τρίτου σκέλους τα μαύρα σύννεφα χαμήλωσαν πάνω από την πίστα αλλά η βροχή δεν είχε αρχίσει να πέφτει. Έτσι, όλοι οι οδηγοί βιάστηκαν να βγουν στην πίστα για να την εκμεταλλευτούν όσο ήταν ακόμα στεγνή. Ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε τι μπορεί να κάνει και με τον ταχύτατο γύρο του στο ξεκίνημα κατάφερε να προλάβει τη βροχή και να πάρει την πρώτη θέση και μαζί την pole position.

Verstappen sets the early pace



How long will it stay dry?! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k32AIuSega — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Ο Λεκλέρ πήρε τη 2η θέση, μπροστά από τις δύο Aston Martin, που είχε τον Στρολ μπροστά από τον Αλόνσο. Ο Χάμιλτον ήταν στην 5η θέση, με τον Ράσελ στην 6η και τους Νόρις, Σάινθ και Πέρεζ να ακολουθούν. Ο Πιάστρι δεν πρόλαβε να κάνει γύρο αφού είχε έξοδο στην πρώτη του προσπάθεια.

Τα μαύρα σύννεφα χαμήλωσαν τόσο πολύ που έκρυψαν το φως της ημέρας και οι ουρανοί άνοιξαν. Έπειτα από αυτήν τη δραματική αλλαγή στις συνθήκες οι διοργανωτές διέκοψαν την περίοδο 4:19 πριν από το τέλος της, αφού πλέον δεν ήταν ασφαλές για τους οδηγούς να βγουν στην πίστα. Έτσι, ο Φερστάπεν εξασφάκισε την 11η φετινή του pole.

Το Sprint Shootout θα ξεκινήσει στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου και ο Αγώνας Σπριντ στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool