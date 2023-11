Σε έναν αγώνα που προσέφερε εντυπωσιακές στιγμές δράσης, η Toyota Gazoo Racing κέρδισε τον... τελικό του WEC και κατέκτησε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ιστορικό ήταν το αποτέλεσμα στην GTE.

Η φετινή σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής ολοκληρώθηκε με έναν ιστορικό αγώνα στο Μπαχρέιν. Η Toyota Gazoo Racing έκανε το 1-2 στην κατηγορία Hypercar και στη Γενική Κατάταξη και ολοκλήρωσε ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά.

Οι Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα με το #8 GR010 Hybrid κέρδισαν τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν κι έτσι κατέκτησαν το πρωτάθλημα οδηγών. Αυτός ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος τίτλος στο WEC για το πλήρωμα, δίνοντας σκληρές μάχες όλη τη χρονιά. Στη δεύτερη θέση και 45 δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε το έτερο αγωνιστικό της Toyota, με τους Καμούι Κομπαγιάσι, Χοσέ Μαρία Λόπεζ και Μάικ Κόνγουεϊ, οι οποίοι είχαν επαφή στον πρώτο γύρο και έπεσαν στην τελευταία θέση.

2023 Hypercar Drivers' World Champions: #8 Toyota Gazoo Racing 🏆



For the second year in a row it is @Sebastien_buemi, @BrendonHartley and @ryohirakawa who take gold! 💪#WEC @TGR_WEC pic.twitter.com/8TVHOoIaS5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 4, 2023

Η μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου κρίθηκε την τελευταία στιγμή και με διαφορά μόλις εννέα δεκάτων του δευτερολέπτου. Η Ferrari πάλεψε με τα δύο της Le Mans Hypercar έναντι των Porsche της Team Jota και Penske Motorsport. Εν τέλει οι Αντόνιο Φουόκο, Μιγκελ Μολίνα και Νίκλας Νίελσεν πήραν την 3η θέση με τη #50 Ferrari 499P.

Intense on-track battle for 3rd in Hypercar between the #50 Ferrari and #38 JOTA 😮#WEC #8HBahrain @JotaSport pic.twitter.com/CXggBMWSe6 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 4, 2023

Η Team Jota που εντυπωσίασε τερμάτισε στην 4η θέση με τη #38 963 κερδίζοντας το εργοστασιακό Le Mans Hypercar της Penske. H Ferrari 499P #51 ήταν στην 6η θέση, μπροστά από τη #5 Porsche της αμερικανικής ομάδας. Το #94 Peugeot 9X8 τερμάτισε στην 8η θέση, ενώ τη βαθμολογούμενη 10άδα συμπλήρωσαν το #93 Peugeot και η #99 Porsche της Proton.

Στην κατηγορία LMP2, οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Ρουί Αντράντ και Λουί Ντελετράζ με το #41 Oreca της Team WRT πήραν τη νίκη και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οδηγών στην κατηγορία. Ο αγώνας τους ήταν μεθοδικός και το πλήρωμα έμεινε μακριά από λάθη και προβλήματα, δίνοντας στη βελγική ομάδα τον τίτλο πριν κάνει το βήμα στην Hypercar με την BMW το 2024.

Στη 2η θέση τερμάτισε το έτερο αγωνιστικό της συγκεκριμένης ομάδας με τους Σον Γκελέιλ, Φρεντ Χάμπσμπεργκ και Ρόμπιν Φριντς. Τρίτοι ήταν οι Ντέιβιντ Χαϊνεμάιερ Χάνον, Πιέτρο Φιτιπάλντι και Όλιβερ Ράσμουσεν με το #28 πρωτότυπο αγωνιστικό της Team Jota.

2023 LMP2 Champions: #41 Team WRT 🏆



A victory in the final race of the season seals the championship for @LouisDeletraz, Robert Kubica and @RuiAndrade99 👏#WEC @followWRT pic.twitter.com/77dOE1mJsE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 4, 2023

Στην κατηγορία GTE, είδαμε να γράφεται ιστορία. Οι Iron Dames σημείωσαν μία μυθική επίδοση στον τελευταίο αγώνα στην ιστορία της κατηγορίας στο WEC και πήραν τη νίκη.

Οι Ραχέλ Φρέι, Σάρα Μπόβι και Μισέλ Γκατάν με τη #85 Porsche 911 εκκίνησαν από την 1η θέση και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος σε έναν αγώνα θρίλερ. Μάλιστα, μετά από 8 ώρες δράσης, η διαφορά τους από τη δεύτερη θέση στην οποία τερμάτισε η #777 Aston Martin της D’Station Racing ήταν μόλις 5,5 δευτερόλεπτα.

The Iron Dames will go down in WEC history 🙌



The 8 Hours of Bahrain saw them get their maiden win, as the first all-female team, in the last ever LMGTE Am race ✨#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/2hg3P8fzrz November 4, 2023

Οι Φρέι, Μπόβι και Γκατάν έγραψαν ιστορία κι έγιναν το πρώτο αμιγώς γυναικείο πλήρωμα που κερδίζει αγώνα του WEC, ένα αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Το WEC ανανεώνει το ραντεβού του για τις 2 Μαρτίου του 2024 με τον εναρκτήριο αγώνα να είναι στο Κατάρ. Περισσότερες ομάδες στην κατηγορία Hypercar και η νέα LMGT3 θα προσφέρουν ακόμη πιο συναρπαστικές μάχες και θα εκτοξεύσουν τη δημοτικότητα των αγώνων αντοχής.

Our final race winners in 2023 🏁



🔴 Hypercar: #8 Hypercar

🔵 LMP2: #41 Team WRT

🟠 LMGTE Am: #85 Iron Dames#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/VGzzRGkltz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 4, 2023

Αποτελέσματα WEC 8 Ώρες Μπαχρέιν ανά κατηγορία

Φωτογραφίες: Toyota