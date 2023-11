Στον αγώνα της πατρίδας του ο οδηγός της Red Bull Racing έπεσε σε μία παγίδα που συνήθως αποφεύγει.

Η πίεση που ασκείται τον τελευταίο μήνα στον Σέρχιο Πέρεζ είναι μεγάλη, σχεδόν αφόρητη. Ο Μεξικανός έχει να κερδίσει από τον Απρίλιο, στο Grand Prix του Μπακού και έχει πραγματικά ισοπεδωθεί αγωνιστικά από τον teammate του και παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν.

Με την τελευταία του παρουσία στο βάθρο να είναι στο Grand Prix Ιταλίας και τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών να είναι πλέον εν αμφιβόλω, ο 33χρονος ήθελε όσο τίποτα να επιστρέψει στις επιτυχίες στον αγώνα της πατρίδας του.

Όμως παρά τις προσπάθειές του, στις κατατακτήριες ήταν μόλις πέμπτος, πίσω από τον teammate του – πίσω ακόμα κι από τον Ντάνιελ Ρικάρντο της Scuderia AlphaTauri που φημολογείται πως μπορεί να του «φάει» τη θέση.

Όταν λοιπόν έκανε πολύ καλή εκκίνηση στον αγώνα, παρασύρθηκε όπως ήμασταν βέβαιοι πως θα κάνει και το είχαμε τονίσει στο blog πριν τη μάχη στην Πόλη του Μεξικού. Η υπέρ-αισιόδοξη κίνησή του, τον έθεσε εκτός αγώνα και ταυτόχρονα, πιστοποίησε την πίεση που του ασκείται.

Screams and gasps from the Turn 1 grandstands as Checo collides with Charles 😱#F1 #MexicoGP (🎥 @rebecaafz) pic.twitter.com/lop3eaJO3M