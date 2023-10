Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει τα πεπραγμένα δύο άρρηκτα συνδεδεμένων οδηγών στο Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού.

Το φετινό Grand Prix στο Autodromo Hermanos Rodriguez δεν είχε συγκινήσεις άλλων, ούτε εκπλήξεις πολλές. Όμως πέρα από το business as usual του Μαξ Φερστάπεν, την ικανοποίηση του Λιούις Χάμιλτον για το πόσο δυναμώνει ξανά η Mercedes και την αξιοπρόσεκτη αντεπίθεση του Λάντο Νόρις, η προσοχή μπορεί να στραφεί μόνο στους αντίθετους βίους δύο οδηγών που ανεπίσημα, ερίζουν για την ίδια θέση.

Από τη μία ο Σέρχιο Πέρεζ, από την άλλη ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Με φόντο τη θέση στο δεύτερο κόκπιτ της Red Bull Racing το 2024. Μία θέση που βάσει συμβολαίου ανήκει στον Μεξικανό αλλά ως συνέπεια της σκληρής για εκείνον πραγματικότητας στον αγώνα της πατρίδας του, είναι άκρως επισφαλής.

Αν δεν διαβάσατε το blog που δημοσιεύτηκε μερικές ώρες προτού σβήσουν τα κόκκινα φώτα, θα παραθέσω αρχικά τον τίτλο: «O Πέρεζ εκτέθηκε ξανά κι απόψε αποτελεί πηγή κινδύνου στην 1η στροφή».

"I took a risk that I paid a high price for"



Sergio Perez gives his take on that Turn 1 collision 💥#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/2NWC4qwBDn