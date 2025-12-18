Οι απαιτήσεις από τους οδηγούς της Formula 1 θα αλλάξουν από την επόμενη χρονιά, με την επόμενη γενιά μονοθεσίων να μην θυμίζει σε τίποτα με τα φετινά.

Το 2026 η Formula 1 μπαίνει σε μία νέα εποχή. Τα μονοθέσια θα αλλάξουν μορφή, ενώ θα θεσπιστούν νέοι υβριδικοί κινητήρες, με το συντελεστή δύναμης να είναι 50-50 μεταξύ του θερμικού κινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα.

Η επόμενη σεζόν θα είναι ταξίδι στο άγνωστο για ομάδες και οδηγούς και οι προσομοιώσεις που γίνονται καθημερινά στα εργοστάσια δεν μπορούν να… καθρεφτίσουν απόλυτα αυτό που θα γίνει στις πίστες.

Τώρα ξεκινά η υβριδική εποχή της F1

Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε για τη νέα γενιά της Formula 1. Ο Αυστριακός πιστεύει πως η επόμενη σεζόν θα είναι καθοριστική για την επιστροφή της ομάδας στη διεκδίκηση τίτλων. Η νέα υβριδική εποχή, με κινητήρες 50% ηλεκτρικής ισχύος και βιώσιμα καύσιμα, αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στo πρωτάθλημα, απαιτώντας από τους οδηγούς και τους μηχανικούς εντατική προετοιμασία και αδιάκοπη εξέλιξη.

«Τώρα ξεκινάει η πραγματική υβριδική εποχή στην F1. Οι κινητήρες θα είναι εν μέρει ηλεκτρικοί, με βιώσιμα καύσιμα, και η διαχείριση ενέργειας θα παίζει κρίσιμο ρόλο. Η οδήγηση θα ανέβει σε νέο επίπεδο και η στρατηγική κάθε τριήμερο θα καθορίσει τη διαφορά», είπε.

Ο Βολφ εμφανίστηκε συγκρατημένος, παρά τον τίτλο του φαβορί που έχουν δώσει στη Mercedes-AMG: «Η πραγματική εικόνα θα φανεί στις χειμερινές δοκιμές και στους πρώτους αγώνες. Το κλειδί για εμάς θα είναι η συνεχής εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Το 2025 άφησε ανάμεικτα συναισθήματα

Με το 2025 να κλείνει, η Mercedes ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, πίσω από την McLaren. Ο Βολφ χαρακτήρισε τη χρονιά «γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα», σημειώνοντας ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να διεκδικήσει τίτλους. Επιπλέον η W16 εμφάνισε περιορισμένο παράθυρο απόδοσης και τεχνικά προβλήματα, όπως η πίσω ανάρτηση που αποσύρθηκε πριν τη θερινή διακοπή.

Οι οδηγοί αποτέλεσαν το θετικό στοιχείο: ο Τζορτζ Ράσελ είχε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, με δύο νίκες, εννέα βάθρα και δύο pole positions, ενώ ο Κίμι Αντονέλι, παρά τις δυσκολίες στο ευρωπαϊκό σκέλος, έκλεισε τη χρονιά με σταθερότητα και ταχύτητα, θέτοντας «μια βάση για το 2026», όπως τόνισε ο Βολφ. Θετική ήταν και η συμβολή του Φρεντ Βέστι, που στήριξε την ομάδα στον προσομοιωτή και στις δοκιμές εξέλιξης.

Στόχος για τον Βολφ και τη Mercedes δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην κορυφή της Formula 1 το 2026.

