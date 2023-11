H Γαλλίδα οδηγός αγώνων θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Le Mans Hypercar στις δοκιμές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής στο Μπαχρέιν.

Η φετινή σεζόν του WEC πλησιάζει στο τέλος της. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αντοχής θα πραγματοποιήσει το τριήμερο 2-4 Νοεμβρίου τον τελευταίο αγώνα του 2023, τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν. Εκεί, θα δώσουν μάχη για το πρωτάθλημα Toyota και Ferrari.

Μία ημέρα μετά, θα πραγματοποιηθεί στην πίστα το Rookie Test, το οποίο νέοι οδηγοί πάρουν μέρος με αγωνιστικά τα οποία δεν έχουν οδηγήσει ξανά. Οι διοργανωτές του πρωταθλήματος έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν από έναν οδηγό που θα πάρει μέρος σε κάθε κατηγορία: τις Hypercar, LMP2 και GTE.

Στην κατηγορία Hypercar θα πάρει μέρος η Λιλού Ουαντού. Η Γαλλίδα οδηγός είναι μέλος της Ακαδημίας της Ferrari και στο Μπαχρέιν θα οδηγήσει τη 499P. Πρόκειται για το Le Mans Hypercar της ιταλικής ομάδας, το οποίο κατέκτησε τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν τον Ιούνιο. Έτσι, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα οδηγήσει πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο μετά το 2011 και τη Βανίνα Ιξ.

Η 21χρονη φέτος αγωνίζεται με τη Richard Mille Racing στην κατηγορία GTE. Στις 6 Ώρες του Σπα κατέκτησε τη νίκη μαζί με τους Αλέσιο Ροβέρα και Λουίζ Πέρεζ Κόμπαν. Ως αποτέλεσμα, έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που κερδίζει αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ωστόσο δεν θα είναι η μόνη γυναίκα που παίρνει μέρος τις δοκιμές. Η Ντοριάν Παν θα πάρει μέρος με την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στην LMP2. Η Γαλλίδα αγωνίζεται φέτος στην κατηγορία με την Prema Racing και έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα την 4η θέση στα 1000 Μίλια του Σίμπρινγκ. Μοιράζεται το Oreca 07 μαζί με τους Μίρκο Μπορτολότι και Ντανιίλ Κβιάτ.

Unbelievable timing from @DorianePin ! Pocket 🚀bringing home P2 in class and P3 overall during #PetitLeMans qualifying! Let's go Dames💪 #IronDames #PetitLeMans #RaceToInspire #beAnIronDame #followyourdreams pic.twitter.com/batPnc5jR6

Η Ντοριάν Παν θα οδηγήσει είτε το αγωνιστικό πρωτότυπο της Team WRT είτε της Inter Europol Competition. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο στην κατηγορία στις 8 Ώρες του Μπαχρέιν.

The countdown to the WEC Season Finale is on 👊



This time next week, track action for the ultimate round of the 2023 FIA World Endurance Championship - the BAPCO Energies 8 Hours of Bahrain - will have started.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/WR3oVcNcM8