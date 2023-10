Απογοητευμένοι είναι στις τάξεις της ιταλικής ομάδας με το αποτέλεσμα του αγώνα της Formula 1 στην Πόλη του Μεξικού.

Η Scuderia Ferrari τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια συνήθεια που έχει γίνει… κατάρα. Για μία ακόμη φορά η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να μετουσιώσει την pole position σε νίκη. Λίγα μέτρα μετά την εκκίνησης, οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ έχασαν το 1-2 και το πλεονέκτημα που είχαν από τις κατατακτήριες δοκιμές. Μάλιστα, ο Μονεγάσκος είχε και επαφή με τον οδηγό της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο Grand Prix έχασαν και από τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος τερμάτισε δεύτερος. Το 3-4 της Scuderia απογοητεύει τους ανθρώπους της ομάδας, με τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, να μιλά για μια μη-ικανοποιητική κατάσταση.

«Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με την εκκίνηση. Δεν είναι θέμα διαχείρισης. Κάναμε κακή εκκίνηση και δώσαμε σε όλους τη δυνατότοτα του slipstream. Έτσι χάσαμε τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Σαρλ ήταν μετά ανάμεσα στις Red Bull και είχε επαφή με τον Πέρεζ. Έσπασε η αεροτομή του κι επίσης είχαμε προβλήματα με τον Σάινθ. Το πρόβλημα είναι πως κάναμε πολύ κακή εκκίνηση», σχολίασε στο Sky Sports.

Επιπλέον ο Βασέρ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που είχε η Ferrari κατά τη διάρκεια των 71 γύρων στο Autodromo Hermanos Rodriguez: «Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τόσο κακό το τριήμερό μας αν δούμε το ρυθμό που είχαμε στις κατατακτήριες δοκιμές και στο πρώτο μέρος του αγώνα. Επίσης δυσκολευτήκαμε με τη σκληρή γόμα. Η 3η και η 4η θέση δεν είναι κακό αποτέλεσμα, όμως πρέπει να τα πάμε καλύτερα στον επόμενο αγώνα».

Με το αποτέλεσμα του αγώνα στο Μεξικό, η Ferrari έχασε έδαφος έναντι της Mercedes-AMG στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

