Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να στρίψει πρώτος μετά την εκκίνηση στο Grand Prix Μεξικού, έχοντας επαφή με τον Σέρχιο Πέρεζ.

Εντυπωσιακή ήταν η εκκίνηση στο Grand Prix Μεξικού, με τον Μαξ Φερστάπεν να περνά στην πρώτη θέση, τον Σαρλ Λεκλέρ να πέφτει στη δεύτερη και τον Σέρχιο Πέρεζ να εγκαταλείπει.

Καθώς η απόσταση από το grid έως την πρώτη στροφή είναι πολύ μεγάλη, οι δύο οδηγοί της Red Bull Racing βρέθηκαν αριστερά και δεξιά από τον Μονεγάσκο της Ferrari. Ο Φερστάπεν μπήκε από την εσωτερική και ο Πέρεζ από την εξωτερική, στριμώχνοντας τον Λεκλέρ.

Καθώς ο οδηγός της Ferrari δεν είχε άλλο χώρο, ακούμπησε με το μονοθέσιο του Πέρεζ, ο οποίος έφθασε στα pits όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

The start from the perspective of Charles Leclerc.



He really had nowhere to go 🙃



pic.twitter.com/LYymY9hFtj