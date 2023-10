Ο Μεξικανός μίλησε για το συμβάν στην εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού και οι δηλώσεις του σίγουρα προκαλούν εντύπωση.

Μια μεγάλη ευκαιρία να δώσει χαρά σε χιλιάδες Μεξικανούς σπατάλησε ο Σέρχιο Πέρεζ. Ο 34χρονος έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο Grand Prix της πατρίδας του όμως λίγα μέτρα μετά κατέστρεψε ό,τι πήγε να χτίσει. Στα φρένα για την πρώτη στροφή, χτύπησε με τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός αγώνα.

Η κίνηση του Πέρεζ ήταν παρακινδυνευμένη, ωστόσο τον εκθέτει ολοένα και περισσότερο σε μία περίοδο που η θέση του στη Red Bull Racing για το 2024 είναι αμφίβολη. Ακόμη και η στάση του για το συμβάν προκαλεί ερωτηματικά.

Σε δηλώσεις του μετά την εγκατάλειψή του, ο Πέρεζ εξήγησε τι έγινε από την οπτική του πλευρά και τόνισε πως περίμενε διαφορετική αντιμετώπιση από τον Λεκλέρ: «Σίγουρα μπορούσα να δώσω περισσότερο χώρο στον Λεκλέρ. Δεν περίμενα όμως τον Λεκλέρ να πατήσει τόσο αργά φρένο. Ήμουν ήδη μπροστά του και επειδή ήταν στη μέση δεν είχε χώρο να μετακινηθεί. Όταν έχεις ήδη κάνει την κίνηση στη στροφή ένα, τότε δεν υπάρχει επιστροφή. Με αυτά τα μονοθέσια, όταν είναι τρία μονοθέσια παράλληλα δεν θα καταλήξει καλά. Όμως αποφάσισα να πάρω ένα μεγάλο ρίσκο και το πλήρωσα».

Hopes upended 💥



Sergio Perez's dramatic clash with Charles Leclerc on the opening lap ended any dreams of a win in the Mexican's home race #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/TjAasH2AGM