Ο 26χρονος Ολλανδός συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φθάνοντας τις 16 νίκες σε μια σεζόν.

Η εντυπωσιακή σεζόν του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 συνεχίστηκε και στο Μεξικό. Ο οδηγός της Red Bull Racing κέρδισε για 16η φορά φέτος (σε 19 αγώνες), σπάζοντας το δικό του ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μια χρονιά.

«Θα πρέπει να έχεις κάποιον άλλον στόχο για τη συνέχεια», του είπε ο Τζένσον Μπάτον, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. «17, 18 νίκες, δεν ξέρω», απάντησε ο Ολλανδός.

MAX WINS THE MEXICAN GRAND PRIX!!



That’s 16 wins in a single season - a new record 👏#F1 #RedBullRacing #MexicoGP pic.twitter.com/zE66EhSDBB