Volkswagen ID. Buzz: Τεχνολογικές αναβαθμίσεις και νέα έκδοση 4MOTION

Η Volkswagen αναβαθμίζει το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz με νέα συστήματα υποβοήθησης, λειτουργία Vehicle-to-Load και την προσθήκη τετρακίνητης έκδοσης Pro 4MOTION.

Η Volkswagen ανακοίνωσε μια σειρά από ουσιαστικές αναβαθμίσεις για το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη θέση του μοντέλου στην αγορά από το καλοκαίρι του 2026. Η σημαντικότερη προσθήκη αφορά τη νέα έκδοση 4MOTION για το ID. Buzz Pro, η οποία εισάγει την τετρακίνηση στη γκάμα, συνοδευόμενη από σημαντική αύξηση της ισχύος και της ελκτικής ικανότητας.

Η έκδοση 4MOTION χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με τη συνολική απόδοση να φτάνει τους 340 ίππους (250 kW). Πέρα από τη βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρά οδοστρώματα, η νέα διάταξη επιτρέπει στο ID. Buzz Pro με το κανονικό μεταξόνιο (NWB) να ρυμουλκεί φορτία έως 1.800 κιλά, σημειώνοντας αύξηση 600 κιλών σε σχέση με την πισωκίνητη έκδοση. Το μοντέλο θα εφοδιάζεται με μπαταρία 79 kWh, ενώ η έκδοση με το μακρύ μεταξόνιο (LWB) θα διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα των 86 kWh.

Η μεγαλη αλλαγή

Στον τομέα της εργονομίας, η Volkswagen προχωρά σε μια κίνηση υψηλής σημασίας για την καθημερινή χρήση: την επαναφορά των φυσικών διακοπτών στο τιμόνι. Αντικαθιστώντας τα χειριστήρια αφής που είχαν συγκεντρώσει επικρίσεις για τη χρηστικότητά τους, η επιστροφή στα παραδοσιακά κουμπιά προσφέρει στον οδηγό καλύτερη αίσθηση και ακρίβεια στον έλεγχο των λειτουργιών, χωρίς να χρειάζεται να αποσπά την προσοχή του από το δρόμο. Αυτή η αλλαγή συνδυάζεται με το νέο σύστημα infotainment Innovision, το οποίο διαθέτει οθόνη 12,9 ιντσών, φωτιζόμενα ρυθμιστικά αφής (sliders) και ενσωματωμένο app store.

Παράλληλα, η Volkswagen εισάγει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Μέσω ενός ειδικού αντάπτορα στην υποδοχή φόρτισης, το ID. Buzz μπορεί πλέον να παρέχει συνεχή ηλεκτρική ισχύ έως 2,0 kW σε εξωτερικές συσκευές, διευκολύνοντας τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού σε σημεία όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο. Επίσης, ενσωματώνεται η λειτουργία one-pedal driving, η οποία επιτρέπει την επιβράδυνση και την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος αποκλειστικά με την απελευθέρωση του πεντάλ γκαζιού.

Οι τεχνολογικές προσθήκες επεκτείνονται και στα συστήματα υποβοήθησης. Το Connected Travel Assist αναβαθμίζεται με τη δυνατότητα αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιβραδύνει αυτόματα όταν εντοπίζει κόκκινο φανάρι. Τέλος, η χρωματική παλέτα εμπλουτίζεται με τον νέο δίχρωμο συνδυασμό Candy White / Cherry Red, προσφέροντας μια ακόμα επιλογή εξατομίκευσης που παραπέμπει στην αισθητική κληρονομιά των κλασικών Transporter της μάρκας. Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις του ID. Buzz θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία από τις αρχές του καλοκαιριού.