Ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει να κερδίζει άνετα φέτος, οι Χάμιλτον και Λεκλέρ στο βάθρο.

Το GP Μεξικού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ήταν ένας επεισοδιακός αγώνας, που περιλάμβανε μάχες, εγκαταλείψεις ακόμα και διακοπή με κόκκινη σημαία, αλλά στο τέλος είχε για νικητή τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής είχε ανίκητο ρυθμό και κανένα από τα επεισόδια του αγώνα δεν του στέρησε τη 16η φετινή του νίκη, κάτι που αποτελεί νέο ρεκόρ στη Formula 1 για τις περισσότερες νίκες σε μία σεζόν. Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes συνδύασε ταχύτητα και στρατηγική για να τερματίσει στη 2η θέση και το βάθρο συμπλήρωσε ο poleman Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari στην 3η θέση.

Εκκίνηση

Τα 19 από τα 20 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον Λανς Στρολ να ξεκινά από το pit lane. Όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν με τη μεσαία (κίτρινη) γόμα των ελαστικών της Pirelli, με μοναδική εξαίρεση τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ξεκίνησε με ένα σετ μαλακής (κόκκινης) γόμας, προφανώς για να τον βοηθήσει να κερδίσει θέσεις στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αφού εκκινούσε από τη 17η θέση.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε εκπληκτική εκκίνηση και δεν χρειάστηκε καν το slipstream από τις Ferrari για να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή. Εξαιρετική εκκίνηση έκανε και ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος όμως συγκρούστηκε με τον Σαρλ Λεκλέρ στην πρώτη στροφή και βγήκε εκτός πίστας. Η RB19 του Μεξικανού έπαθε μεγάλη ζημιά και παρότι κατάφερε να επιστρέψει στο γκαράζ του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα της πατρίδας του, προτού προλάβει καλά-καλά να τον ξεκινήσει. Ζημιά έπαθε και η Ferrari του Λεκλέρ αλλά πολύ μικρότερη και ο Μονεγάσκος κατάφερε να συνεχίσει στη 2η θέση.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο διατήρησε την 4η θέση παρά την επίθεση του Χάμιλτον, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι πέρασε με ωραίο τρόπο τον Τζορτζ Ράσελ για την 6η θέση. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ ήταν 8ος, μπροστά από τους Πιέρ Γκασλί και Γκουάνγιου Ζου. Ο Λάντο Νόρις δεν είχε κάνει το ξεκίνημα που θα ήθελε και βρισκόταν στη 15η θέση, έχοντας προσπεράσει τον Αλόνσο.

Τι 'χες Μαξ, τι 'χα πάντα...

Ο Φερστάπεν από τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον Λεκλέρ και σιγά-σιγά άρχισε να μεγαλώνει τη διαφορά - μια θέση στην οποία έχει βρεθεί πολλές φορές φέτος και γνωρίζει πολύ καλά. Ο Λεκλέρ προσπαθούσε φιλότιμα να μην τον αφήσει να απομακρυνθεί αλλά δεν κατάφερνε πολλά. Ο ίδιος πάντως είχε αποσπαστεί από τον Σάινθ που ακολουθούσε στην 3η θέση.

Ο Ρικάρντο με την AlphaTauri έκανε ψυχωμένο αγώνα και κρατούσε τον Χάμιλτον πίσω του. Ωστόσο, έπειτα από 10 γύρους πίεσης αναγκάστηκε να υποκύψει στο αναπόφευκτο και είδε τη Mercedes του Βρετανού να τον προσπερνά. Το ίδιο προσπαθούσε να κάνει πιο πίσω ο Ράσελ, αλλά ο Πιάστρι αποδεικνυόταν πολύ δυσκολότερο εμπόδιο.

Στο μεταξύ, ο Νόρις μπήκε στα pit και άλλαξε τα μαλακά ελαστικά με τα οποία ξεκίνησε τον αγώνα σε σκληρά. Η McLaren χρειάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών στη στρατηγική της αφού δεν έδειχνε να φέρνει αποτέλεσμα. Αρκετά πιο μπροστά, ο Άλεξ Άλμπον απέδειξε την ταχύτητα της Williams και πέρασε τον Ζου για να μπει στη βαθμολογούμενη 10άδα.

Hammer time

Ο Χάμιλτον με το που απαλλάχτηκε από τον Ρικάρντο ρίχτηκε στο κυνήγι των Ferrari που είχε μπροστά του. Και καθώς ο Φερστάπεν άνοιγε διαρκώς τη διαφορά από τον Λεκλέρ, ο Χάμιλτον πλησίαζε όλο και περισσότερο τον Σάινθ.

Ο Φερστάπεν αντιμετώπιζε προβλήματα με τα ελαστικά του και έτσι ήταν ο πρώτος από τους πρωτοπόρους που μπήκε στα pit για αλλαγή στον 20ό γύρο. Ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα στην 7η θέση, πίσω από τον Ράσελ, τον οποίο πέρασε εύκολα για να ανέβει στην 6η θέση.

Σε εκείνο το σημείο ο Χάμιλτον είχε πλέον φτάσει τον Σάινθ και τον πίεζε ασφυκτικά, όμως ο Ισπανός εκμεταλλευόταν την ταχύτητα της Ferrari στις ευθείες και κρατούσε τη θέση του. Ο Βρετανός πέρασε λίγους γύρους στο διαχύτη του Σάινθ και τελικά έμεινε λίγο πιο πίσω, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με την υπερθέρμανση του μονοθεσίου του.

Ο Φερστάπεν πέρασε εύκολα και τον Πιάστρι, ανέβηκε 5ος και έβαλε «πλώρη» για τον Ρικάρντο. Ο Ολλανδός πίεζε αρκετά και έδειχνε ότι ήταν πιθανό να κάνει δύο pit stop, τη στιγμή που όλοι γύρω του έδειχναν ότι πήγαιναν για ένα. Γρήγορα πέρασε και τον Ρικάρντο, και όταν ο Χάμιλτον μπήκε για αλλαγή ελαστικών βρέθηκε στην 3η θέση.

Στρατηγικές κινήσεις

Οι Ferrari είχαν μείνει στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Λεκλέρ στην πρώτη θέση και τον Σάινθ στη 2η, αλλά με τον Φερστάπεν να τους πλησιάζει γρήγορα. Στη Scuderia πόνταραν στο ένα pit stop για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα.

Ο Σάινθ είδε τον Φερστάπεν να τον περνά σαν σταματημένο, κάτι λογικό με δεδομένες τόσο την ηλικία των ελαστικών όσο και την ταχύτητα των μονοθεσίων. Ο Λεκλέρ σε εκείνο το σημείο βρισκόταν 8 δευτερόλεπτα μπροστά αλλά με το ρυθμό που είχε ο Φερστάπεν, η διαφορά αυτή θα εξανεμιζόταν γρήγορα.

Ο Χάμιλτον ακολουθούσε στην 4η θέση και ο Ρικάρντο στην 5η, μπροστά απο τον Πιάστρι. Ο Ράσελ, που ήταν εκνευρισμένος από το pit stop της ομάδας του, αφού είχε επιστρέψει στην πίστα πίσω από τον Άλμπον, είχε καταφέρει να περάσει τη Williams και ήταν 7ος. Ο Νόρις κέρδιζε επίσης θέσεις και ήταν 8ος, μπροστά από Μπότας και Τσουνόντα.

Οι Ferrari μπήκαν τελικά για pit stop στον 31ο γύρο με τον Σάινθ και στον 32ο με τον Λεκλέρ. Αυτό έφερε στην πρώτη θέση τον Φερστάπεν με διαφορά 16 δευτερολέπτων. Ο Λεκλέρ ήταν 2ος και ο Χάμιλτον βρέθηκε μπροστά από τον Σάινθ στην 3η θέση.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας και κόκκινη σημαία

Κι ενώ όλοι μελετούσαν τις επόμενες κινήσεις τους, όλα άλλαξαν σε μία στιγμή. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν είχε μια σφοδρή έξοδο και διέλυσε κυριολεκτικά το μονοθέσιο της Haas στις μπαριέρες της Στροφής 8. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα και αρκετοί οδηγοί βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν ένα «φθηνό» pit stop.

Ενώ ο Κέβιν Μάγκνουσεν βγήκε ανέπαφος από το μονοθέσιο, η ζημιά στις μπαριέρες ήταν τόσο μεγάλη, που ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία στον 35ο (από τους 71) γύρο, για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές. Έτσι, όλα τα μονοθέσια επέστρεψαν στο pit lane και περίμεναν εκεί για την επανεκκίνηση. Υπό το καθεστώς αυτό, οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές ελαστικών αλλά και αλλαγές ρυθμίσεων στα μονοθέσια, αφού δεν υπάρχει πλέον το καθεστώς parc ferme.

Όλα από την αρχή

Η διακοπή δεν κράτησε πολύ και λιγότερο από μισή ώρα αργότερα τα μονοθέσια πήραν ξανά τις θέσεις τους στην εκκίνηση, με τη σειρά που είχαν όταν βγήκε η κόκκινη σημαία. Οι επιλογές ελαστικών ήταν μοιρασμένες, με τους Φερστάπεν, Λεκλέρ, Σάινθ, Ρικάρντο και Τσουνόντα να ξεκινούν με σκληρά και τους Χάμιλτον, Πιάστρι, Ράσελ, Χουλκενμπεργκ και Νόρις με τα μεσαία.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν για δεύτερη φορά και ο Φερτάπεν έκανε ξανά πολύ καλή εκκίνηση και κράτησε την πρώτη θέση. Ο Λεκλέρ με μεγάλη προσπάθεια επίσης διατήρησε τη 2η θέση από τον επιθετικό Χάμιλτον ενώ πολύ καλά ξεκίνησε ο Σάινθ από την 4η θέση αλλά δεν είχε χώρο να το εκμεταλλευτεί.

Ο Ράσελ ήταν από τους οδηγούς που κέρδισαν κάτι στην εκκίνηση, αφού πέρασε τον Ρικάρντο για την 5η θέση ενώ ο Πιάστρι έμεινε 7ος, μπροστά από τους Τσουνόντα, Άλμπον και Χούλκενμπεργκ. Μεγάλος χαμένος ήταν ο Νόρις, ο οποίος βρέθηκε πολύ πίσω, στη 14η θέση.

Hammer time No 2

Ο Λούις Χάμιλτον ήταν σαφώς ταχύτερος από τον Λεκλέρ και με τη βοήθεια του DRS έφτασε και πέρασε τον Λεκλέρ, για να ανέβει στη 2η θέση. Το ερώτημα βέβαια ήταν αν τα μεσαία ελαστικά του μπορούσαν να τον πάνε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Τον Φερστάπεν βέβαια δεν τον απασχολούσαν αυτά, αφού με καθαρή πίστα μπροστά του έγραφε γρήγορους γύρους και μεγάλωνε διαρκώς τη διαφορά από τον Χάμιλτον. Πιο πίσω όμως ο Σάινθ είχε λόγο να ανησυχεί, αφού ο Ράσελ έμενε κολλημένος στο διαχύτη του για πολλούς γύρους, αλλά δεν κατάφερνε να περάσει.

Ο Λάντο Νόρις είχε «αφηνιάσει» και περνούσε όποιον έβρισκέ μπροστά του. Μέσα σε λίγους γύρους ο Βρετανός είχε ανέβει στη 10η θέση και πλησίαζε τον Άλμπον. Πιο μπροστά, η άλλη McLaren του Πιάστρι δεχόταν έντονη πίεση από τον Τσουνόντα, αλλά ο Αυστραλός με κόπο κατάφερνε να μείνει μπροστά. Ο Ιάπωνας δεν το έβαλε κάτω και επέμεινε, με αποτέλεσμα οι δύο τους να έχουν επαφή, που τον έστειλε εκτός πίστας και στη 16η θέση, ενώ βρισκόταν σε μια πολύ καλή θέση για βαθμούς.

Ο Φερστάπεν και οι αλλοι

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε έναν άνετο αγώνα στην πρώτη θέση και η διαφορά του από τον Χάμιλτον έφτασε γρήγορα σε διψήφιο νούμερο. Ο Βρετανός από τη μεριά του ήταν άνετα 2ος, αφού δεν τον απειλούσε ο Λεκλέρ. Ο Σάινθ είχε πάρει ανάσα από την πίεση του Ράσελ, τον οποίο ακολουθούσε κατά πόδας ο Ρικάρντο.

Οι δύο McLaren άλλαξαν θέσεις μεταξύ τους με τον Πιάστρι να αφήνει τον Νόρις να περάσει στην 7η θέση. Ο λόγος ήταν ότι ο Νόρις είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό και θα μπορούσε στους γύρους που απέμεναν να απειλήσει τον Ρικάρντο. Ο Νόρις εκπλήρωσε τις προσδοκίες και έφτασε γρήγορα πίσω από τον Ρικάρντο. Έχοντας και το πλεονέκτημα των μαλακότερων ελαστικών, κατάφερε να περάσει, αν και ο Ρικάρντο δεν του έκανε τη ζωή καθόλου εύκολη.

Πλησιάζοντας προς το τέλος του αγώνα, αρκετοί λογαριασμοί έμεναν ακόμα ανοιχτοί. Ο Νόρις εξακολουθούσε να κυνηγά τον Ράσελ, αλλά η μεγάλη μάχη δινόταν πιο πίσω. Οι Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Γκασλί και Μπότας διεκδικούσαν τη 10η θέση και τον τελευταίο βαθμό, με τον Γερμανό της Haas να κατέχει τη θέση και να την υπερασπίζεται με επιτυχία, μέχρι να τον περάσει τελικά ο Οκόν.

Ο Νόρις πίεσε ασφυκτικά τον Ράσελ και κατάφερε να τον περάσει με πολύ ωραίο τρόπο και να πάρει την 5η θέση. Τρομερός αγώνας ανάκαμψης από τον Βρετανό της McLaren, ο οποίος ξεκίνησε από τη 17η θέση στο αρχικό grid και έπεσε 14ος στην επανεκκίνηση μετά τη διακοπή. Τα προβλήματα του Ράσελ δεν τελείωσαν εκεί, καθώς μετά την προσπέραση του Νόρις βρέθηκε να τον πιέζει ο Ρικάρντο. Ο Βρετανός ήταν τυχερός που δεν απέμεναν πολλοί γύροι ακόμα και έτσι κατάφερε να κρατήσει την 6η θέση.

Ο Φερστάπεν έφτασε άνετα στον τερματισμό και είδε την καρό σημαία πρώτος για 17η φορά φέτος. Ο Χάμιλτον τερμάτισε στη 2η θέση και ο Λεκλέρ στην 3η. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Νόρις, Ράσελ, Ρικάρντο, Πιάστρι, Άλμπον και Οκόν. Στον τελευταίο γύρο ο Χάμιλτον πήρε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Μεξικού

Επόμενος αγώνας είναι το GP Βραζιλίας το επόμενο Σαββατοκύριακο (3-5 Νοεμβρίου), που περιλαμβάνει και το τελευταίο Σπριντ της χρονιάς.

Αποτελέσματα