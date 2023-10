Οι Ferrari αμφισβήτησαν και νίκησαν τον Φερστάπεν εξασφαλίζοντας τις δύο πρώτες θέσεις στην εκκίνηση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού είχε ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε την pole position για δεύτερο αγώνα στη σειρά και για 21ο στην καριέρα του. Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον Κάλος Σάινθ, με τη Ferrari να κλειδώσει την πρώτη σειρά έπειτα από πολύ καιρό. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing πήρε την 3η θέση, μπροστά από την έκπληξη της ημέρας, τον Ντάνιελ Ρικάρντο με την ΑlphaTauri που ήταν 4ος.

CHARLES TAKES POLE IN MEXICO!!



He takes his 22nd career pole ahead of Sainz and Verstappen!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XH4F4EykJU — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Circuito Hermanos Rodriguez ξεκίνησαν με πολύ καλό καιρό και με τους δεκάδες χιλιάδες Μεξικανούς να ανυπομονούν να επευφημήσουν τον τοπικό ήρωα, τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Πέρεζ τούς έδωσε -για λίγο- αυτό που ήθελαν, καθώς σημείωσε τον πρώτο χρόνο, προτού τον περάσει με μεγάλη διαφορά ο Μαξ Φερστάπεν λίγο αργότερα.

Οι Ferrari, Mercedes και McLaren έκαναν μια ασυνήθιστη επιλογή και βγήκαν για τις πρώτες τους προσπάθειες στο Q1 με τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli. Ο Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος από την 6άδα, καθώς ανέβηκε στην 3η θέση, πίσω από τον εντυπωσιακό Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος με την AlphaTauri είχε πάρει νωρίτερα τη 2η θέση. Ο Νόρις δεν έκανε καν χρόνο, επέστρεψε στο γκαράζ και ξαναβγήκε στην πίστα με μαλακά ελαστικά, όπως έκανε και ο Πιάστρι.

Norris is OUT of Q1! 😱



After aborting two laps, he's unable to progress after a yellow flag spoils his third chance, and he ends the session P19#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/J7BXcyoEyS October 28, 2023

Το τέλος ωστόσο όλοι οι οδηγοί ξαναβγήκαν στην πίστα με μαλακά ελαστικά για μια τελευταία προσπάθεια. Ο Νόρις έκανε ένα λάθος και χρειάστηκε κάνει κι άλλο γρήγορο γύρο, προλαβαίνοντας για λίγα δευτερόλεπτα να περάσει τη γραμμή του τερματισμού. Ήταν όμως πολύ άτυχος και έπεσε πάνω στις κίτρινες σημαίες, από την έξοδο του Αλόνσο, και δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του, μένοντας στη 19η θέση. Μαζί με τον Νόρις, από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι Οκόν, Μάγκνουσεν, Στρολ και Σάρτζεντ.

Οι Φερστάπεν και Αλόνσο πέρασαν με άνεση στο Q2, ωστόσο είχαν κι άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Οι αγωνοδίκες μετά τις κατατακτήριες θα εξετάσουν αν οι δύο οδηγοί εμπόδισαν τους άλλους στην έξοδο του Pit lane στα τελευταία λεπτά. Οι Χάμιλτον, Τσουνόντα και Σάρτζεντ επίσης ήταν υπό εξέταση, για το αν επιβράδυναν αρκετά στις κίτρινες σημαίες.

Q2

Και πάλι στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους οι Red Bull έκαναν νωρίς τους χρόνους τους, με τον Φερστάπεν να είναι ξανά μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον Πέρεζ. Ανάμεσά τους, όμως, λίγο αργότερα μπήκαν ο Πιάστρι στη 2η θέση και ο Ρικάρντο στην 3η. Τρομερή εμφάνιση από τον Αυστραλό με την AlphaTauri. Εξίσου εντυπωσιακός ήταν ο Βάλτερι Μπότας με την Alfa Romeo, ο οποίος είχε την 5η θέση, μπροστά από τις Mercedes και Ferrari.

Με την κατάσταση της πίστας να βελτιώνεται διαρκώς όσο περνούσε ο χρόνος, κανένας δεν αισθανόταν ασφαλής και έτσι όλοι, εκτός από τον Φερστάπεν, βγήκαν για άλλη μία γρήγορη προσπάθεια. Και πάλι στην έξοδο του pit lane παρατηρήθηκε συνωστισμός, με τους οδηγούς να προσπαθούν να βγουν όσο πιο αργά γινόταν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί βελτίωσαν τους χρόνους τους αλλά μόνο ο Χάμιλτον κατάφερε να περάσει τον Φερστάπεν και να ανέβει πρώτος, τη στιγμή που ο Ράσελ έπαιρνε την 3η θέση. Και ο Ρικάρντο βελτίωσε και ανέβηκε στην 4η θέση, μπροστά από Πιάστρι και Λεκλέρ.

Ο Σάινθ πέρασε οριακά στη 10η θέση. Αργότερα ο Ισπανός ανέβηκε 9ος, όταν διαγράφηκε ο χρόνος του Άλμπον λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας. Έτσι, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Γκασλί, Χούλκνμπεργκ, Αλόνσο, Άλμπον και Τσουνόντα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα εκκινήσει από την τελευταία θέση λόγω αλλαγή κινητήρα.

Q3

Το τρίτο και αποφασιστικής σημασίας σκέλος των κατατακτήριων έμοιαζε να έχει ένα και μοναδικό ερώτημα: αν θα μπορέσει κάποιος να απειλήσει τον Μαξ Φερστάπεν. Οι Μεξικανοί βέβαια θα ήθελαν να δουν τον Πέρεζ να είναι είναι αυτή η απειλή.

Ο Πέρεζ ήταν εκείνος που έκανε πρώτος από όλους γρήγορο γύρο, για να έχει όλη την πίστα στη διάθεσή του. Είδε όμως τον Φερστάπεν να τον περνά για άλλη μία φορά με διαφορά μισού δευτερολέπτου. Αυτό που δεν περίμενε να δει ήταν πρώτον, τον Ρικάρντο να σταματά μόλις 1 δέκατο πίσω από τον Φερτάπεν και δεύτερον, τις δύο Ferrari να ανεβαίνουν στην κορυφή, με τον Λεκλέρ στην πρώτη θέση και τον Σάινθ στη 2η. Ο Πέρεζ μάλιστα μετά την πρώτη προσπάθεια ήταν 7ος, πίσω από τους Ράσελ και Χάμιλτον.

WHERE DID THAT COME FROM?!



Leclerc and Sainz go 1-2 out of absolutely nowhere! They haven't led a single session all weekend 😱#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wXT88dvbyZ — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

Με βάση τα προηγούμενα, ο δεύτερος γρήγορος γύρος των οδηγών απέκτησε μεγαλύτερο βάρος. Τα μονοθέσια ξαναβγήκαν στην πίστα με φρέσκα ελαστικά και ήρθε η ώρα για τους οδηγούς να τα δώσουν όλα. Οι Ferrari δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τους χρόνους τους, αλλά διατήρησαν τις θέσεις τους, αφού ο Φερστάπεν βελτίωσε μεν το χρόνο του αλλά έμεινε στην 3η θέση. Έτσι, ο Λεκλέρ πήρε την pole position με τον Σάινθ δίπλα του στην πρώτη σειρά. Ο Φερστάπεν θα εκκινήσει 3ος (αν δεν πάρει ποινή) και ο Εκπληκτικός Ρικάρντο θα βρίσκεται στην 4η θέση. Ο Πέρεζ ήταν 5ος και ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ράσελ, Μπότας και Ζου.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) την Κυριακή.

Φωτογραφία: Scuderia Ferrari