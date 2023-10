Με αυτό το μήνυμα υποδέχθηκαν στη Scuderia AlphaTauri την τέταρτη θέση του Αυστραλού στις κατατακτήριες.

Μπορεί η Ferrari να πανηγύρισε το επιβλητικό 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, όμως ήταν μία άλλη Scuderia, η AlphaTauri, που αιφνιδίασε ακόμα περισσότερο με τις επιδόσεις της.





Η ιταλική ομάδα μετά βίας πέρασε κάποιες φορές φέτος στο Q3, όμως στο Autodromo Hermanos Rodriguez πανηγύρισε και το καλύτερο πλασάρισμά της εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια!



Συνεχίζοντας τους καλούς χρόνους και τις καλές θέσεις στις κατατάξεις των ελεύθερων δοκιμών για τις ΑΤ04, ο Ντάνιελ Ρικάρντο προκάλεσε αίσθηση στο τελικό στάδιο του κυνηγιού της pole position, αφού σημείωσε την τέταρτη καλύτερη επίδοση!

THATS P4!! incredible stuff from the team today #MexicoGP pic.twitter.com/Gi3IV7aT0Z

Λίγο μετά το 1.17.382 που τον τοποθέτησε μόλις 216 χιλιοστά μακριά από την pole (!), 119 χιλιοστά πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν αλλά και μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη Red Bull Racing, η ευφορία στο team radio δεν μπορούσε να κρυφτεί.

Και ήταν μία κλασική επικοινωνία Ρικάρντο, με επιφωνήματα, με γαλλικά και μπόλικη αγάπη. Περισσότερα πατώντας play!

"Didn't think it was P4 good!"@danielricciardo and @AlphaTauriF1 share their excitement after *that* quali lap#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/I81BvJ0o26