Έπειτα από έναν ιδιαίτερα συναρπαστικό αγώνα ο Χόρχε Μαρτίν πήρε την πολύ σημαντική νίκη μπροστά από τον Μπανάια.

Το GP Ταϊλάνδης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας από τους πιο ωραίους αγώνες της φετινής σεζόν, με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati να εξασφαλίζει μια πολύ δύσκολη νίκη, μετά την επικράτησή του στο Σπριντ, ύστερα από πολλές μάχες. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Duacati Lenovo πήρε τελικά τη 2η θέση, μετά το λάθος του Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ στον τελευταίο γύρο και την ποινή που τον έριξε στην 3η θέση, παρότι πέρασε τη γραμμή δεύτερος. Η νίκη του Μαρτίν μείωσε ακόμα περισσότερο τη διαφορά των δύο μονομάχων για τον τίτλο, που τώρα είναι 13 βαθμοί.

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο grid με την πίστα να παραμένει στεγνή αλλά τα βαριά σύννεφα να απειλούν με βροχή. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαρίνι ξεκίνησε καλά και απείλησε τον Μαρτίν, αλλά ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση. Πολύ καλά ξεκίνησε και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia, ο οποίος πέρασε τον Μαρίνι και ανέβηκε 2ος.

🚦 LIGHTS OUT 🚦



A carbon copy of yesterday! @88jorgemartin sweeps over the nose to lead! ⚔️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ZRFPoXaFZt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

Ο Πέκο Μπανάια ξεκίνησε πολύ καλά και ανέβηκε αρχικά στην 4η θέση αλλά ένα μικρό λάθος στον πρώτο γύρο επέστρεψε στους Μπίντερ και Άλεξ Μάρκεθ να τον περάσουν και να τον ρίξουν ξανά στην 6η θέση από την οποία ξεκίνησε. Οι Μαρκ Μαρκέθ και Φάμπιο Κουαρταραρό ακολουθούσαν ενώ ο Μπετζέκι βρισκόταν στη 10η θέση.

Μην ξεφύγει ο Μαρτίν

Από τους πρώτους γύρους ήταν φανερό ότι όσοι ακολουθούσαν τον Χόρχε Μαρτίν δεν ήθελαν να τον αφήσουν να απομακρυνθεί. Αρχικά του επιτέθηκε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό και αργότερα ο Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος στο μεταξύ πέρασε στη 2η θέση. Ωστόσο, για όλες τις μάχες της πρώτης 10άδας δίνονταν ομηρικές μάχες, με χαρακτηριστικότερες αυτές ανάμεσα στον Μπανάια και στους αδελφούς Μάρκεθ.

THREE POINTS ⚔️



It could just be three points between the top two! 🚨



But there's still a loooooooooong way to go! 🔄#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/VCeIsOssCj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

Ιδιαίτερα ο Άλεξ Μάρκεθ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ξεκίνησε με το μεσαίο πίσω ελαστικό της Michelin ενώ όλοι οι υπόλοιποι είχαν βάλει το σκληρό. Ο Ισπανός είχε ανέβει στην 3η θέση, μπροστά από τους Μαρίνι, Α. Εσπαργκαρό, Μπανάια και Μ. Μάρκεθ, που συνέχιζαν να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.

Ο στόχος επιτεύχθηκε και ο Μαρτίν δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ο Ισπανός της Pramac παρέμενε στην πρώτη θέση αλλά ο Μπίντερ τον ακολουθούσε από κοντά, φέρνοντας μαζί του και τους υπόλοιπους.

Η άνοδος του Μπανάια

Ο Πέκο Μπανάια ωστόσο ήξερε ότι δεν μπορούσε να βασίζεται στους άλλους και έπρεπε να κάνει κάτι, αν ήθελε να διεκδικήσει έναν καλό τερματισμό σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι, έβαλε το κεφάλι κάτω και πέρασε -δύσκολα- τον Μαρίνι για να ανέβει στην 4η θέση.

Λίγο πιο πίσω και ο Μάρκο Μπετζέκι έκανε αισθητή την παρουσία του, αφού πέρασε διαδοχικά τους Μαρκ Μάρκεθ και Αλέιξ Εσπαργκαρό για να πάρει την 6η θέση και να βάλει στο στόχαστρο τον ομόσταβλό του στην VR46 Ducati, τον Λούκα Μαρίνι.

There won't be a podium for @alexmarquez73! 😮



The 73 has crashed out of third! 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/HCx4CWZ1rQ October 29, 2023

Η δουλειά του Μπανάια έγινε ακόμα ευκολότερη, όταν πλησιάζοντας στο μέσον του αγώνα ο Άλεξ Μάρκεθ έπεσε και εγκατέλειψε τον αγώνα. Αυτό έφερε τον Ιταλό στην 3η θέση και σε απόσταση βολής, αφού απείχε μόνο 2 δέκατα από τον Μπίντερ και μισό δευτερόλεπτο από τον Μαρτίν.

Αγώνας στρατηγικής

Το γκρουπ των πρωτοπόρων έμενε αναλλοίωτο όσο οι γύροι περνούσαν, καθώς γνώριζαν ότι έπρεπε να διαφυλάξουν τα ελαστικά τους για τη μάχη των τελευταίων γύρων. Η τριάδα των Μαρτίν, Μπίντερ και Μπανάια είχε αποσπαστεί λίγο από τον Μαρίνι, ο οποίος πλέον βρισκόταν υπό πίεση, αφού ο Μπετζέκι είχε φτάσει πίσω του. Οι δυο τους είχαν μια ωραία μάχη και αλληλοπροσπεράστηκαν αρκετές φορές, μέχρι τελικά ο Μπετζέκι να περάσει.

Πιο πίσω γινόταν άλλη μία ωραία μάχη, ανάμεσα στους Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό. Οι δύο πρωταθλητές ωστόσο δεν μάχονταν για μια νίκη ή για μια θέση στο βάθρο, αλλά για την 7η θέση. Ωστόσο, ήταν μια ενδιαφέρουσα μονομαχία, από την οποία βγήκε νικητής ο Γάλλος της Yamaha.

Η επίθεση του Μπίντερ

Ο Μπραντ Μπίντερ αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να κάνει την κίνησή του 7 γύρους πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ έκανε αρκετές προσπάθειες να περάσει τον Μαρτίν, αλλά κάθε φορά ο Ισπανός κατάφερνε να αντεπιτεθεί άμεσε και να ξαναπάρει την πρωτιά.

Η κατάσταση αυτή ωφέλησε τον Μπανάια, ο οποίος τους πλησίασε ακόμα περισσότερο και ήξερε ότι μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη για τη νίκη.

Ο Μπίντερ κατάφερε να περάσει τον Μαρτίν δύο γύρους αργότερα και πήρε για πρώτη φορά την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Μαρτίν προσπάθησε να αντεπιτεθεί χωρίς επιτυχία και είχε επιπλέον να ανησυχεί για τον Πέκο Μπανάια, που ήταν κολλημένος στον πίσω τροχό του.

Μάχες τροχό με τροχό

Ο Μαρτίν ήταν πολύ επιθετικός και με επιτακτικό τρόπο πέρασε τον Μπίντερ δύο γύρους πριν από το τέλος για να πάρει πίσω την πρώτη θέση. Ο Μπανάια προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιτεθεί και στους δύο αλλά δεν κατάφερε να περάσει και έμεινε στην 3η θέση.

Ο τελευταίος γύρος ήταν δραματικός, με τον Μαρτίν να οδηγεί ταυτόχρονα επιθετικά και αμυντικά και να παίρνει τελικά αυτήν τη σπουδαία νίκη. Ο Μπίντερ πέρασε 2ος τη γραμμή του τερματισμού αλλά πήρε ποινή μίας θέσης για παραβίαση των ορίων της πίστας και έπεσε στην 3η, κάνοντας δώρο τη 2η θέση στον Μπανάια. Ακολούθησαν οι Μπετζέκι, Α. Εσπαργκαρό, Κουαρταραρό, Μ. Μάρκεθ, Μαρίνι, Ντι Τζιαναντόνιο και Ζαρκό.

This could prove crucial in the Championship 🤯@BradBinder_33 is demoted to third place due to exceeding track limits on the last lap! 👀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/SJq20KYX75 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες το 3ήμερο 10-12 Νοεμβρίου, το GP Μαλαισίας.

» Οι βαθμολογίες μετά το GP ΤαΙλάνδης

Αποτελέσματα