Δείτε την προσπάθεια που τοποθέτησε τον οδηγό της Scuderia Ferrari στην κορυφή των χρόνων των κατατακτήριων δοκιμών στο Μεξικό.

Όπως παραδέχθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ μετά την επίτευξη της pole position για το Grand Prix του Μεξικού, κανένας στην ομάδα του δεν περίμενε την pole position – πόσο μάλλον το lock out στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον δέκατο-ένατο αγώνα του 2023!

ONE and TWO 🔥 well done boysss! 💪 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/lKYJ4dOtjq

Ο Μονεγάσκος σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.17.166, με την επίδοση αυτή στο Autodromo Hermanos Rodriguez να αποδεικνύεται αρκετή για να του χαρίσει την εικοστή-δεύτερη pole position της καριέρας του! Με τον έτερο οδηγό της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ, στα 67 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, να υστερεί κατά 97 χιλιοστά του δευτερολέπτου με τη Red Bull Racing.

Όλα λοιπόν κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, δείτε πως ο Λεκλέρ κατάφερε να πετύχει την απόλυτη επίδοση στη μήκους 4.304 μέτρων πίστα της Πόλης του Μεξικού, πατώντας play στο video που ακολουθεί…

Just aboard @Charles_Leclerc's SF-23 for perhaps his most unexpected pole position in F1!#MexicoGP #F1 @pirellisport @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/snBXRb6PTj