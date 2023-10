Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari εμφανίστηκε έκπληκτος από την pole position που κατέκτησε στο Grand Prix Μεξικού.

Η ταχύτητα του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing αμφισβητήθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού από την Scuderia Ferrari, που είδε τους δύο οδηγούς της να κάνουν το 1-2 και να καταλαμβάνουν την πρώτη σειρά στο grid της Κυριακής (εκκίνηση στις 10 μμ, ώρα Ελλάδας).

Ταχύτερος όλων ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με χρόνο 1:17.166, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι κατά μόλις 67 χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερος. Ήταν η 4η φετινή pole position για τον Μονεγάσκο και 22η στην καριέρα του στη Formula 1.

Ο Μονεγάσκος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η απόσταση από το σημείο της εκκίνησης μέχρι την πρώτη στροφή είναι πολύ μεγάλη. «Δεν είμαι σίγουρος ότι η πρώτη θέση στο grid είναι και η καλύτερη σε αυτή την πίστα. Όμως είμαι χαρούμενος και δεν θα άλλαζα την pole position».

VAIII RAGAZZI 💪



C² are locking out the front row for tomorrow’s #MexicoGP pic.twitter.com/X1NJMI5j00