Το όνειρο κάθε οδηγού μονοθεσίου είναι να λάβει μέρος σε αγώνα της Formula 1 και να αναμετρηθεί με τους κορυφαίους οδηγούς.

Συμμετέχοντας στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μεξικού με το μονοθέσιο της Scuderia AlphaTauri, ο Ιζάκ Ατζάρ έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Ο 19χρονος Γάλλος πήρε αυτή την ευκαιρία όντας μέλος της Red Bull Junior Team.

Ο Ατζάρ συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Formula 2 με τη βρετανική Hitech, όμως στο Μεξικό πήρε μία γεύση από τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ήταν τέτοια τα συναισθήματά του, που όταν άκουσε στο τέλος της περιόδου ελεύθερων δοκιμών από τους μηχανικούς της AlphaTauri ότι πίσω του βρισκόταν ο Λιούις Χάμιλτον, είπε: «Θέλω να τον χαιρετήσω!».

"I want to wave at Lewis!" 🥺



Okay @AlphaTauriF1, we're going to need another session for @IGK_Zack6 so he can wave to @LewisHamilton some time! 👋#MexicoGP #F1 @Formula2 pic.twitter.com/lioOpqHJaj