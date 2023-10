O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

To δέκατο-ένατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1, το Grand Prix Μεξικού, ξεκίνησε με την πρώτη περίοδο δοκιμών να έχει περάσει ήδη στην ιστορία. Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους αγώνες, στο Μεξικό επιστρέψαμε στην παραδοσιακή δομή με τρεις ελεύθερες δοκιμές πριν τις κατατακτήριες δοκιμές. Έτσι, οι ομάδες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν εκτεταμένες δοκιμές και πειραματισμούς στα μονοθέσιά τους. Επιπλέον, έδωσαν τη δυνατότητα σε νέους οδηγούς να πάρουν μια γεύση από τα κορυφαία μονοθέσια του πλανήτη.

Ταχύτερος στο FP1 διάρκειας 60 λεπτών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε το 1:19,718 με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli και ήταν 0,095 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άλεξ Άλμπον της Williams. O Ταϊλανδός ήταν εντυπωσιακός και το μονοθέσιό του έδειχνε σαν να είναι σε ράγες. Τρίτος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος σημείωσε και τον καλύτερο χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας.

📍 Foro Sol, stadium section at Autodromo Hermanos Rodriguez 🏟️



One of the most unique and passionate locations in all of Formula 1!

Οι Λάντο Νόρις της McLaren και Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν στις θέσεις 4 και 5, όμως η διαφορά τους από τον Φερστάπεν ήταν στο μισό δευτερόλεπτο. Πίσω τους ήταν οι teammate τους, Όσκαρ Πιάστρι και Κάρλος Σάινθ.

It's only Friday 🤪



Lando chases Checo down the back straight in the closing moments

Ο Ντάνιελ Ρικάνρτο έφερε την AlphaTauri στην πρώτη 10άδα, την οποία συμπλήρωσαν οι Έστεμπαν Οκόν με Alpine και Λανς Στρολ με Aston Martin. Οι παραπάνω οδηγοί, είχαν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Mercedes-AMG. O Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 11η θέση, ένα δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Φερστάπεν, με την W14 να μην είναι όσο δυνατή θα περίμενε κανείς. Ωστόσο στο γερμανικό στρατόπεδο δεν φάνηκαν ανήσυχοι και φαίνεται πως ήταν σε διαφορετικό πρόγραμμα από τις υπόλοιπες ομάδες.

An absolute eruption of sound as Checo enters the stadium! 🙌



The home hero momentarily goes quickest, to the delight of Foro Sol

Από τους νέους οδηγούς που πήραν μέρος στο FP1, ταχύτερος ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, o οποίος κατέλαβε τη 15η θέση. Ο Τεό Πουρσέρ που ήταν στην Alfa Romeo του Βάλτερι Μπότας, είχε προβλήματα με το σύστημα πέδησης και δεν κατάφερε να σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια.

Théo Pourchaire's FP1 outing hasn't gone smoothly so far 😭



The @Formula2 championship leader has been in and out of the pits a few times with an issue, yet to set a time

Η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα Σαββάτου στη 01:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Μεξικού

