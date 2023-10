Ο Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati συνεχίζει την επίθεσή του στην πίστα της Μπουριράμ, εκτός 10άδας ο Μαρκ Μάρκεθ.

Οι ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής του GP Ταϊλάνδης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ολοκληρώθηκαν με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati να είναι ο αναβάτης με τον καλύτερο χρόνο. Ο Ισπανός ήταν πολύ επιθετικός στις προσπάθειές του και δεν απέφυγε την πτώση στο τέλος, πριν από αυτό όμως είχε προλάβει να σημειώσει το χρόνο που τον έφερε στην κορυφή.

A rare sight at the moment! 😮 @88jorgemartin dumps it just after going fastest! 💥 #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/5cYy8I0yIx

Σε μια περίοδο που οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, αφού μόλις 3 δέκατα του δευτερολέπτου χώριζαν την 1η από τη 10η θέση, οι αναβάτες της Aprilia έκαναν πολύ καλή εμφάνιση, με τον Μάβερικ Βινιάλες στη 2η θέση και τον Αλέιξ Εσπαργκαρό στην 3η. Ο νικητής της προηγούμενης εβδομάδας στην Αυστραλία, Ζοάν Ζαρκό, ήταν 4ος.

Το δίδυμο της VR46 Ducati ακολούθησε στις θέσεις 5 και 6 με τους Λούκα Μαρίνι και Μάρκο Μπετζέκι αντίστοιχα. Ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati ήταν 7ος, μπροστά από τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, που εξασφάλισε την είσοδό του στο Q2. Τη 10άδα συμπλήρωσαν ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ και το Αουγούστο Φερνάντεζ της GasGas. Οριακά εκτός 10άδας, για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, έμειναν οι Μαρκ Μάρκεθ, Φράνκο Μορμπιντέλι και Τζακ Μίλερ.

Q2 check: IN ✅ @PeccoBagnaia makes it in directly for the first time since Motegi! ⏪#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ikCsTD4SdR