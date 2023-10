Με τον Τιερί Νεβίλ στην πρώτη θέση ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του αγώνα στην Τσεχία.

Ο Τιερί Νεβίλ προηγείται στον Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης μετά τις πρώτες δύο ειδικές διαδρομές στην Τσεχική Δημοκρατία την Πέμπτη. Ο Οτ Τάνακ κέρδισε την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, που έγινε σε έναν ιπποδρόμο κοντά στην τελετή εκκίνησης στην Πράγα, αλλά ήταν ο Νεβίλ που ήταν γρηγορότερος στην ειδική διαδρομή Νο 2 και πήρε την πρώτη θέση στο ράλι με διαφορά 1,2 δευτερολέπτων.

Καθώς έπεσε το σκοτάδι στη γρήγορη διαδρομή σχεδόν 9 χιλιομέτρων στο Klatovy, ο Νεβίλ εκμεταλλεύτηκε τις το νοτισμένο οδόστρωμα και με το Hyundai i20 N ήταν 2,2 δευτερόλεπτα γρηγορότερος από το Ford Puma του Τάνακ. «Δεν ήταν η καλύτερη ειδική», είπε ο Νεβίλ, που επέλεξε να τρέξει με τρία μαλακά ελαστικά για στεγνό και ένα για βρεγμένο. «Δεν ξέρω για τα ελαστικά. Νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν μεταξύ των βρεγμένων και των μαλακών. Αποφάσισα να πάω για τα μαλακά την τελευταία στιγμή. Η ορατότητα δεν είναι πολύ καλή».

Ο Τάνακ χρησιμοποίησε τέσσερα μαλακά ελαστικάγια στεγνό, όπως είχε κάνει προηγουμένως, και συμφώνησε με τα σχόλια του Νεβίλ: «Δεν υπήρχε πολύ νερό, αλλά ήταν αρκετά βρεγμένα για να μην πιάσουν θερμοκρασία τα ελαστικά, οπότε ήταν πολύ επικίνδυνο σε ορισμένα σημεία».

Ο οδηγός της Toyota, Σεμπαστιάν Οζιέ, βρίσκεται τρίτος με διαφορά 4,6 δευτερολέπτων πίσω από τον Τάνακ, αν και σημείωσε μόλις τον πέμπτο γρηγορότερο χρόνο στην 2η ειδική διαδρομή. «Δεν είχα καθόλου αίσθηση σε αυτήν την ειδική», παραδέχτηκε ο Οζιέ.

Η ομάδα της Toyota περίμενε πιο υγρές συνθήκες, αφήνοντας τους οδηγούς της με ελαστικά για βρεγμένο. Ωστόσο, ο Κάλε Ροβάνπερα πέτυχε τον τρίτο γρηγορότερο χρόνο στην ειδική διαδρομή Νο 2, που τον έφερε στην 4η θέση, μόλις 0,1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Οζιέ. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Ροβάνπερα έχει σχεδόν πέντε δευτερόλεπτα προβάδισμα από τον ομόσταβλό του και αντίπαλο για τον τίτλο, Έλφιν Έβανς, που βρίσκεται όγδοος συνολικά, μετά το χρόνο που έχασε στην 2η ειδική διαδρομή.

Ανάμεσα στους ανταγωνιστές για τον τίτλο βρίσκονται, το δεύτερο Hyundai του Τίμου Σούνινεν στην 5η θέση, ο Τακαμόνοτ Κατσούτα της Toyota στην 6η θέση και ο Πιέρ-Λουί Λουμπέ στην 7η. Ο Εααπέκα Λάπι βρίσκεται 9ος, 13,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο. Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς οφείλεται σε ποινή 10 δευτερολέπτων για άκυρη εκκίνηση στην πρώτη ειδική διαδρομή, χωρίς την οποία θα βρισκόταν τρίτος συνολικά.

Το πρόγραμμα του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης συνεχίζεται την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου με έξι Ειδικές Διαδρομές και συνολικά 122 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

» Αποτελέσματα μετά την πρώτη ημέρα

