Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται, με το MotoGP να επισκέπτεται την Ταϊλάνδη και το εντυπωσιακό Αυτοκινητοδρόμιο Τσανγκ.

Ο δέκατος-έβδομος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Tο τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου, το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών παραμένει... ανατολικά, για το Grand Prix Ταϊλάνδης στο Αυτοκινητοδρόμιο Τσανγκ. Απομένουν τέσσερις αγώνες στη φετινή σεζόν, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες πέντε εβδομάδες.

Η εν λόγω πίστα άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 2015 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η διαδρομή έχει μήκος 4,55 χιλιόμετρα και αποτελείται από 12 στροφές: 7 δεξιές και 5 αριστερές. Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν 13 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix, οι αναβάτες θα καλύψουν 26 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στη συγκεκριμένη πίστα, τις έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 2.

