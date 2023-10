Τη δική του εκδοχή για τους λόγους τους οποίους ο Λιούις Χάμιλτον έχασε τη δεύτερη θέση στο Grand Prix ΗΠΑ έδωσε ο επικεφαλής των Γερμανών.

Παρά το νέο αεροδυναμικό πακέτο και τη σαφή αγωνιστική βελτίωση, ο αγώνας της Formula 1 στο Τέξας εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τη Mercedes-AMG. Η κακή στρατηγική της γερμανικής ομάδας περιόρισε τον Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποκλείστηκε από τα τελικά αποτελέσματα του GP ΗΠΑ. Ο λόγος ήταν η παραβίαση του άρθρου 3.5.9 (e) των τεχνικών κανονισμών, που αφορούν την υποχρεωτική σανίδα του πατώματος των μονοθεσίων. Όπως αναφέρει ο κανονισμός, δεν πρέπει να μετρηθεί κάτω από 9mm, κάτι που συνέβη στο μονοθέσιο του Βρετανού.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, εξέφρασε το λόγο που το μονοθέσιο του Χάμιλτον βρέθηκε εκτός ορίων των τεχνικών κανονισμών: «Οι επιλογές στο set-up ενός μονοθεσίου σε ένα τριήμερο που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ είναι πάντα μία μεγάλη πρόκληση. Είχαμε μόνο μία ώρα δοκιμές. Στην πίστα του Τέξας είναι ακόμη πιο δύσκολο αυτό λόγω των αναπηδήσεων και του νέου αεροδυναμικού πακέτου που είχαμε. Στην τελική όμως δεν έχει τίποτα σημασία. Κάναμε λάθος επιλογές και άλλοι κάνανε σωστές. Πρέπει να το χωνέψουμε, να μάθουμε τι πήγε λάθος και να επιστρέψουμε δριμύτεροι στον επόμενο αγώνα».

Update: Lewis has been disqualified from the #USGP



Post race checks by the FIA showed excessive wear on the rear skid on Lewis’ car.



This means he loses his second-place finish. pic.twitter.com/IHvM1jiA0A