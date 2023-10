Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε με τη Red Bull ίσως τη δυσκολότερη φετινή του νίκη, στο βάθρο οι Χάμιλτον και Νόρις.

Το Grand Prix ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν ήταν ο 18ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και είχε για νικητή τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull Racing έπρεπε να τα δώσει όλα για να πάρει αυτήν τη νίκη, ξεκινώντας από την 6η θέση του grid. Ο Φερστάπεν κέρδισε για 15η φορά φέτος και 50ή στην καριέρα του στην F1. Ο Λούις Χάμιλτον με την αναβαθμισμένη Mercedes έκανε τη ζωή δύσκολη στον Φερστάπεν μέχρι το τέλος και πήρε τελικά τη 2η θέση ενώ ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, παρότι προηγήθηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα, τερμάτισε τελικά στην 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTIN!!!



The Dutchman takes his 50th career victory, ahead of Lewis Hamilton. Lando Norris finishes third#F1 #USGP pic.twitter.com/kVR6GpPMKx — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Εκκίνηση

Στο grid του Circuit of the Americas πήραν θέση 16 μονοθέσια, αφού τέσσερις οδηγοί, οι Αλόνσο, Στρολ, Μάγκνουσεν και Χούλεκεμπεργκ ξεκίνησαν από το pit lane. Οι Aston Martin και Haas έκαναν εκτεταμένες αλλαγές στα μονοθέσιά τους, παραβιάζοντας τους κανονισμούς του parc ferme, και έτσι οι οδηγοί τους έπρεπε να εκκινήσουν από εκεί.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Λάντο Νόρις πετάχτηκε μπροστά και πέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Σάινθ επίσης ξεκίνησε καλά και επιτέθηκε στον Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να αμύνεται αποτελεσματικά και να κρατά τη 2η θέση. Ο Χάμιλτον ακολουθούσε στην 4η θέση αλλά είχε για παρέα τον Φερστάπεν, ο οποίος από νωρίς κέρδισε μία θέση.

LIGHTS OUT IN AUSTIN!!!



The perfect start for Lando Norris! The McLaren driver leads into Turn 1 🤩#F1 #USGP pic.twitter.com/emjixZp7d8 October 22, 2023

Ο Νόρις αμέσως άρχισε να απομακρύνεται στην πρώτη θέση ενώ ένα τρενάκι είχε σχηματιστεί 2 δευτερόλεπτα πίσω του, με τον Λεκλέρ μπροστά και τους Σάινθ, Χάμιλτον, Φερστάπεν και Πιάστρι να ακολουθούν ο ένας κολλημένος πίσω από τον άλλο. Λίγο πιο πίσω ακολουθούσαν οι Ράσελ, Πέρεζ, ο οποίος έδωσε μάχες και κέρδισε τις Apine, Γκασλί και Τσουνόντα.

Χάμιλτον στην επίθεση

Ο Λούις Χάμιλτον ήταν πολύ γρήγορος με την αναβαθμισμένη Mercedes και επιτέθηκε στον Σάινθ, τον οποίο πέρασε σχετικά εύκολα, για να αρχίσει το κυνήγι στον Λεκλέρ. Ο Σάινθ είχε την ίδια τύχη λίγο αργότερα, όταν τον πέρασε και ο Φερστάπεν, ρίχνοντάς τον στην 5η θέση.

Οι Χάμιλτον και Φερστάπεν ήξεραν ότι είχαν καλύτερο ρυθμό από τις Ferrari και δεν ήθελαν να αφήσουν τον Νόρις να απομακρυνθεί. Έτσι ο Χάμιλτον πολύ γρήγορα έφτασε πίσω από τον Λεκλέρ, τον οποίο πέρασε εύκολα. Σε εκείνο το σημείο ο Νόρις στην πρώτη θέση ήταν 3,2 δευτερόλεπτα μπροστά του.

LAP 6/56



Hamilton isn't hanging about! He hustles his way past Leclerc and up to P2 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/Gcwxp9t5f2 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Η πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα ήταν ο Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος από την αρχή έχανε πολύ χρόνο και τελικά πήρε εντολή από την Alpine να επιστρέψει οριστικά στο γκαράζ της ομάδας.

Λίγους γύρους μετά το προσπέρασμα τον Χάμιλτον, Ο Λεκλέρ είδε τους καθρέφτες του να γεμίζουν από την RB19 του Φερστάπεν. Ωστόσο, ο Ολλανδός δεν κατάφερε να περάσει τόσο γρήγορα όσο ο Βρετανός και πέρασε αρκετούς γύρους πίσω από τη Ferrari προτού καταφέρει να πάρει την 3η θέση.

Βρετανική μάχη

Ο Χάμιλτον από τη στιγμή που πέρασε τον Λεκλέρ αναμενόταν ότι θα απειλήσει άμεσα τον Νόρις, αλλά ο οδηγός της McLaren κρατούσε σταθερή τη διαφορά στην περιοχή των τριών δευτερολέπτων. Τα νέα για την άλλη McLaren δεν ήταν καλά, όμως, αφού ο Όσκαρ Πιάστρι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος. Ούτε ο Φερστάπεν όμως μείωνε ιδιαίτερα τη διαφορά από τον Νόρις, από τη στιγμή που πέρασε τον Λεκλέρ.

Με το πέρασμα των γύρων όμως, ο Χάμιλτον ανέβασε το ρυθμό του και άρχισε να πλησιάζει τον Νόρις, ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τα 2 δευτερόλεπτα. Καθώς πλησιάζαμε και το πρώτο pit stop, οι οδηγοί και οι ομάδες έκαναν ταυτόχρονα τους υπολογισμούς τους για την καλύτερη στρατηγική.

LAP 17/56



Verstappen pits, bolts on another set of medium tyres



The Dutchman comes back out in P9 #F1 #USGP pic.twitter.com/YtKUi9qI9I — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Από την τριάδα της κορυφής, ο πρώτος που έκανε κίνηση ήταν ο Φερστάπεν, ο οποίος μπήκε για αλλαγή ελαστικών στον 17ο γύρο, σε μια προσπάθεια να κάνει το undercut στον Χάμιλτον. Η McLaren απάντησε άμεσα και ο Νόρις μπήκε στον επόμενο γύρο, ενώ ο Χάμιλτον έμεινε στην πίστα, προσωρινά στην πρώτη θέση. Ο Βρετανός σε εκείνο το σημείο έδειχνε να εξετάζει την πιθανότητα να κάνει μόνο ένα pit stop.

Η ώρα του Φερστάπεν

Με τα φρέσκα ελαστικά στο μονοθέσιό του, ο Φερστάπεν άρχισε να γράφει ταχύτερους γύρους και να πλησιάζει τον Νόρις. Οι δυο τους είχαν κάνει διαφορετική επιλογή ελαστικών, με τον Φερστάπεν να έχει προτιμήσει τα μεσαία ενώ ο Νόρις είχε βάλει τα σκληρά.

Ο Χάμιλτον μπήκε στα pit τέσσερις γύρους μετά τον Φερστάπεν και όταν επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε πίσω από τον Φερστάπεν. Σε εκείνο το σημείο για λίγο βρέθηκε στην πρώτη θέση ο Λεκλέρ, ο οποίος δεν είχε μπει ακόμα στα pit. Ο Μονεγάσκος ήταν σε στρατηγική ενός pit stop και όταν έκανε τελικά τη μοναδική του στάση, στον 24ο γύρο, βρέθηκε στην 6η θέση, πίσω από τον Πέρεζ και μπροστά από τον Ράσελ.

LAP 28/56



Norris fights all he can but Verstappen will not be denied #F1 #USGP pic.twitter.com/4S6OV3GxiB — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Στο μεταξύ, ο Φερστάπεν συνέχιζε λίγο-λίγο να μειώνει τη διαφορά και να πλησιάζει τον Νόρις. Ο Ολλανδός εκμεταλλευόταν τα πιο μαλακά ελαστικά που φορούσε στο μονοθέσιο της Red Bull και στόχευε ξεκάθαρα στην πρώτη θέση. Δεν πέρασαν πολλοί γύροι για να φτάσει σε απόσταση βολής, δηλαδή μέσα στο DRS του Βρετανού και να κάνει την επίθεσή του, για να περάσει τελικά στον 29ο γύρο.

Δύο pit stop εναντίον ενός

Το γεγονός ότι οι Νόρις και Χάμιλτον έβαλαν τα σκληρά ελαστικά στο pit stop τους, τους έδινε τη δυνατότητα να μην ξανασταματήσουν μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Φερστάπεν αντίθετα, ήταν υποχρεωμένος να κάνει άλλη μία στάση και να βάλει τα σκληρά ελαστικά. Αυτό σήμαινε ότι από τη στιγμή που πέρασε τον Νόρις, έπρεπε να φτιάξει διαφορά τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων για να καλύψει το έξτρα pit stop.

Ενώ ο Φερστάπεν δεν κατάφερνε να ανοίξει τη διαφορά που χρειαζόταν, ο Νόρις έπρεπε να στρέψει την προσοχή του αλλού. Ο Λούις Χάμιλτον στην 3η θέση ανέβασε σημαντικά το ρυθμό του και άρχισε να πλησιάζει τον Νόρις. Υπό αυτήν την απειλή, ο Νόρις μπήκε στα pit, με τη McLaren να αλλάζει πιθανώς τη στρατηγική της, και έβαλε φρέσκα σκληρά ελαστικά, για να πάει με αυτά έως το τέλος του αγώνα.

LAP 35/56



Plot twist... Norris pits for hard tyres, comes back out in P6 #F1 #USGP pic.twitter.com/ykrOsbhwUx — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Ο Φερστάπεν στον επόμενο γύρο απάντησε στην κίνηση της McLaren και μπήκε για το δικό του δεύτερο pit stop. Ήταν μια κίνηση-κλειδί, καθώς ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Νόρις και πίσω από τους Χάμιλτον, Πέρεζ και Λεκλέρ, που είχαν σταματήσει μόνο μία φορά.

Ένα σπριντ μέχρι το τέλος

Απέμεναν 19 γύροι, όσοι στο Σπριντ του Σαββάτου, και ο Φερστάπεν εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Λεκλέρ. Έχοντας φρέσκα ελαστικά στο μονοθέσιό του, η προσπέραση ήταν εύκολη υπόθεση και τον έφερε στη 2η θέση, αφού στο μεταξύ ο Πέρεζ είχε μπει για pit stop.

Στη Mercedes αντιλήφθηκαν ότι ο Χάμιλτον δεν μπορούσε να φτάσει στη νίκη με αυτήν τη στρατηγική και τον κάλεσαν για δεύτερο pit stop, κάτι που άφησε στην πρώτη θέση και με καθαρή πίστα μπροστά του τον Φερστάπεν. Ο Νόρις πέρασε γρήγορα και εύκολα το Λεκλέρ για τη 2η θέση και το ίδιο έκανε ο Χάμιλτον λίγο αργότερα για να ανέβει 3ος.

LAP 43/56



Hamilton is on the charge! He passes Leclerc, is setting fastest laps, and his team tell him he could be fighting for the win! #F1 #USGP pic.twitter.com/bpxNyVbDm8 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Ο Νόρις όμως δεν έδειχνε διατεθειμένος να τα παρατήσει. Διατηρούσε πολύ γρήγορο ρυθμό και παρέμενε γύρω στα δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, ο οποίος στην επικοινωνία με την ομάδα του είχε αναφέρει προβλήματα με τα φρένα στο μονοθέσιό του. Ταχύτερος και από τους δύο όμως ήταν ο Χάμιλτον στην 3η θέση, ο οποίος πλησίαζε τον Νόρις.

Ο Χάμιλτον έφτασε πίσω από τον συμπατριώτη του στον 48ο γύρο και έκανε την επίθεσή του με επιτυχία, για να περάσει στη 2η θέση, έπειτα από μία επική μάχη με τον Νόρις, που αμύνθηκε με σθένος. Μετά την προσπέραση, ο Χάμιλτον είχε μπροστά του άλλους 7 γύρους για να κυνηγήσει τον Φερστάπεν.

Μια δύσκολη νίκη

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Φερστάπεν διατήρησε την πρωτοπορία, αν και χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι είχε συνηθίσει φέτος. Ήταν η 50ή νίκη στην καριέρα του Ολλανδού και ήρθε έπειτα από σκληρή δουλειά, με δεομένο ότι ξεκίνησε από την 6η θέση και είχε να περάσει οδηγούς όπως οι Λεκλέρ, Νόρις και Χάμιλτον. Ιδιαίτερα ο Χάμιλτον στο τέλος τον πίεσε αρκετά αλλά έφυγε από το Τέξας με μια πολύ ενθαρρυντική 2η θέση.

Ο Λάντο Νόρις σε κάποιο σημείο φαινόταν ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα, αλλά τελικά έπρεπε να αρκεστεί στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Πέρεζ, που πέρασε τον Λεκλέρ στο τέλος, Ράσελ, Γκασλί, Στρολ και Τσουνόντα, του οποίου ο τελευταίος γύρος ήταν ο ταχύτερος του αγώνα και του έδωσε έναν έξτρα βαθμό.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Μεξικού σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 27-29 Οκτωβρίου.

Αποτελέσματα