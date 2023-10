Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατάφερε να ανέβει για μία ακόμη φορά στο βάθρο, έχοντας οδηγήσει τον αγώνα στο πρώτο μισό του Grand Prix ΗΠΑ.

Ακόμη ένας αγώνας στο 2023 για το πρωτάθλημα της Formula 1, ακόμη ένα βάθρο που σκόραρε ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren εκκίνησε δεύτερος, όμως πλαισίωσε στο βάθρο τους Μαξ Φερστάπεν και Λιουίς Χάμιλτον τερματίζοντας τρίτος και πήρε πολύ σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα. Βαθμοί που αυξήθηκαν μετά τον αποκλεισμό του συμπατριώτη του από τα τελικά αποτελέσματα.

Μπορεί να μην είχε το ρυθμό για να ανταγωνιστεί το νικητή Μαξ Φερστάπεν, όμως έδωσε μάχες και είχε την πρωτοπορία για ένα μεγάλο μέρος του Grand Prix. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, μίλησε στον Τζένσον Μπάτον για την εμπειρία του στον αγώνα του Τέξας.

«Όταν ήμουν στην πρωτοπορία, μπορούσα να ελέγξω τον αγώνα. Όχι όμως για πολύ. Είμαι βέβαια χαρούμενος, ήταν καλός αγώνας για μένα. Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολος λόγω της φθοράς των ελαστικών. Ο ρυθμός στους πρώτους 10 γύρους κάθε stint ήταν καλός. Πλησιάζουμε εκεί που θέλουμε. Κάνουμε βήματα και βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα», δήλωσε.

Not the result he wanted but another stellar drive 💪@LandoNorris is your #F1DriverOfTheDay 🤩#USGP @salesforce pic.twitter.com/8ryMYYOfjF