Σαν Σήμερα:H σύγκρουση των Χάμιλτον και Φερστάπεν στο Σίλβερστον (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ήρθε η στιγμή που στην αναδρομή μας στα κορυφαία γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μιλήσουμε για μία από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες της σύγχρονης εποχής της Formula 1. Φυσικά πρόκειται για τη μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Επιπλέον θα μάθουμε για ακόμη περισσότερα Grand Prix Μ. Βρετανίας, ενώ στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται αγώνες στο MotoGP και ράλλυ ιστορικής σημασίας στο WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, o Τζακ Μπράμπαμ αναδείχθηκε νικητής στο GP M. Βρετανίας και έβαλε πλώρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1. Δεύτερος ήταν ο Στέρλινγκ Μος και τρίτος ο Μπρους ΜακΛάρεν. Το GP διεξήχθη δίχως τη Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να μην μπορεί να βγει εκτός συνόρων λόγω απεργειών.

Σαν σήμερα το 1965, ο έκτος αγώνας της σεζόν στην F1 έλαβε χώρα στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας και ανέδειξε νικητή τον θρυλικό Τζιμ Κλαρκ της Lotus. Μάλιστα, ο Βρετανός έφτασε τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες που συμμετείχε στη σεζόν. Δεύτερος ήταν ο Τζάκι Στιούαρτ και τρίτος ο Νταν Γκέρνι.

Σαν σήμερα το 1970, ο αείμνηστος Γιόχαν Ριντ κέρδισε στο Brands Hatch για το GP Μεγάλης Βρετανίας και σημείωσε την έκτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Ευνοήθηκε βέβαια από την εγκατάλειψη του Τζακ Μπράμπαμ, ο οποίος έμεινε από καύσιμα στον τελευταίο γύρο ενώ ήταν πρώτος.

Σαν σήμερα το 1976, ξανά στην πίστα του Μπραντς Χατς, προκλήθηκαν μερικές χαοτικές στιγμές στην εκκίνηση του GP Μεγάλης Βρετανίας, με τον Τζέιμς Χαντ να εμπλέκεται σε μια σειρά μεγάλων συγκρούσεων στην πρώτη στροφή. Ο αγώνας διακόπηκε και ο Βρετανός πήρε τελικά το ελεύθερο από τους διοργανωτές να επανεκκινήσει με μια εφεδρική McLaren M23. Προσπέρασε την Ferrari του Νίκι Λάουντα στον 45ο γύρο και πήρε πρώτος την καρό σημαία. Βέβαια, η ευνοϊκή στάση των διοργανωτών προκάλεσε μια σειρά έντονων αντιδράσεων από πολλές ομάδες –κυρίως τη Ferrari–, με αποτέλεσμα ο άσσος της McLaren να αποκλειστεί από την κατάταξη στις 25 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, δύο μήνες μετά τον αγώνα. Έτσι, η νίκη απονεμήθηκε στον Λάουντα.

Σαν σήμερα το 1981, ο Τζον Ουάτσον χαροποίησε πάμπολλους συμπατριώτες θεατές όταν κατέκτησε τη νίκη στην πίστα του Σίλβερστον. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για μονοθέσιο από ανθρακονήματα στη Formula 1. Oι Κάρλος Ρόιτμαν και Ζακ Λαφίτ συμπλήρωσαν το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1982, σε ένα ακόμη GP Μεγάλης Βρετανίας ο Νίκι Λάουντα κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του με την McLaren έπειτα από την επιστροφή του στην F1. Πίσω του ήταν οι οδηγοί της Ferrari, Ντιντιέ Πιρονί και Πατρίκ Ταμπέ.

Σαν σήμερα το 1989, η Mazda σημείωσε την τρίτη και τελευταία της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Αυτή ήρθε στο Όκλαντ, της Νέας Ζηλανδίας χάρη στους Ίνγκβαρ και Περ Κάρλσον σε ένα τετρακίνητο Mazda 323.

Σαν σήμερα το 2004, ο Μαξ Μπιάτζι μείωσε την διαφορά του από τον πρωτοπόρο Βαλεντίνο Ρόσι για την βαθμολογία οδηγών μόλις στον έναν βαθμό, κερδίζοντας στο GP Γερμανίας του Σάχσενρινγκ για την πρώτη του νίκη στη σεζόν του MotoGP. Ο Άλεξ Μπάρος ήταν δεύτερος και τρίτος ο Νίκι Χέιντεν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2004, ο θρυλικός Κάρλος Σάινθ Sr. κατέκτησε την 25η και τελευταία του νίκη στο WRC επικρατώντας στο Ράλλυ Αργεντινής. Ο δύο-φορές παγκόσμιος πρωταθλητής οδήγησε ένα Citroën Xsara και ξεπέρασε για 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα τον Σεμπαστιέν Λεμπ.

Σαν σήμερα το 2010, ο Ντάνι Πεντρόσα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε το GP Γερμανίας μπροστά από τον Χόρχε Λορένθο. Ωστόσο ο αγώνας στιγματίστηκε από ένα μεγάλο ατύχημα των Ράντι Ντε Πουνιέ, Άλβαρο Μπαουτίστα και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Λόγω του ατυχήματος, ο αγώνας είχε διακοπεί προσωρινά.

Σαν Σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το περίφημο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έδωσαν ακόμα μια παράσταση στην πίστα του Σίλβερστον, η οποία είχε ξεκινήσει στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Ο Ολλανδός πήρε την pole position, όμως ο Βρετανός επιτέθηκε με μανία για να πάρει την πρωτοπορία στον πρώτο γύρο. Στη στροφή Κοπς οι δυο τους ήταν δίπλα-δίπλα και είχαν επαφή. Ο Φερστάπεν έπεσε με πολλά χιλιόμετρα στα προστατευτικά ελαστικά και οδηγήθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Χάμιλτον με ποινή 10 δευτερολέπτων, όμως ο Βρετανός ήθελε όσο τίποτα τη νίκη. Καταδίωξε τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, έχοντας τρομερό ρυθμό και έκανε το καθοριστικό προσπέρασμα από την εσωτερική στη στροφή Κοπς και πήρε μια φοβερή νίκη. Ο αγώνας είναι μέχρι σήμερα θέμα συζήτησης λόγω της επαφής των Χάμιλτον και Φερστάπεν.