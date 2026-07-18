Είναι η ώρα για τo Grand Prix του Βελγίου!

Το ιστορικό σιρκουί του Σπα στο Βέλγιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 10ο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Η κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου έχει αποκτήσει τεράστιο ενδιαφέρον, με τον Κίμι Αντονέλι να διατηρεί τα ηνία της βαθμολογίας και να συνεχίζει να προηγείται, αλλά ο Τζορτζ Ράσελ και ο Λιούις Χάμιλτον τον έχουν πλησιάσει και είναι έτοιμοι να τον απειλήσουν ευθέως.

Στον αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστοουν, αν και ο πρωτοπόρος της κατάταξης Ιταλός οδηγός της Mercedes εκκίνησε από την pole position, μια μηχανική βλάβη τον περιόρισε στη 15η θέση.

Αυτή την αναποδιά εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος πανηγύρισε την παρθενική του φετινή νίκη και αναρριχήθηκε στους 108 βαθμούς μπαίνοντας στο Top-4.

Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ράσελ και Χάμιλτον, οι οποίοι μπαίνουν πλέον δυναμικά στο παιχνίδι του τίτλου. Ο Ράσελ, μάλιστα, μείωσε τη διαφορά από τον teammate του στη Mercedes στους 25 βαθμούς, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτοπορία. Από την πλευρά του, ο πολύπειρος Χάμιλτον ποντάρει στη σταθερότητά του για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.

Η μάχη των δύο έχει και προϊστορία στο Βέλγιο, καθώς πέρυσι τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, όμως ο Ράσελ ακυρώθηκε επειδή το μονοθέσιό του ήταν 1,5 κιλό ελαφρύτερο από το όριο, χαρίζοντας τελικά τη νίκη στον Χάμιλτον. Στο 4.50 το back to back στο Σπα.

Φέτος, η Ferrari, παρουσιάζοντας συνεχή βελτίωση, δείχνει ικανή να κοιτάξει στα μάτια τη Mercedes, ελπίζοντας ότι ο Χάμιλτον θα της χαρίσει το πρώτο πρωτάθλημα οδηγών μετά την εποχή του Κίμι Ραϊκόνεν το 2007. Στο 2.75 να ανήκει στη Ferrari το νικητήριο μονοθέσιο στο Βέλγιο.

Σε αυτό το σκηνικό, ο Αντονέλι καλείται να βγάλει άμεση αντίδραση. Αν και έχει κλέψει τις εντυπώσεις στη rookie σεζόν του, το γεγονός ότι έχει ανέβει στο βάθρο μόλις μία φορά στους τελευταίους τρεις αγώνες δείχνει ότι πρέπει να επιστρέψει γρήγορα στα θετικά αποτελέσματα για να διατηρήσει το πάνω χέρι στην κούρσα.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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