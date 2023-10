Ο 26χρονος Ολλανδός έγινε μόλις ο πέμπτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που φθάνει τις 50 νίκες.

Με την 15η νίκη του Μαξ Φερστάπεν σε 18 αγώνες φέτος, ολοκληρώθηκε το Grand Prix ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν. Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έφθασε τις 50 νίκες στο θεσμό, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ. Μόλις πέντε οδηγοί στην ιστορία της Formula 1 έχουν 50 ή περισσότερες νίκες: Χάμιλτον 103, Σουμάχερ 91, Φέτελ 53, Προστ 51 και Φερστάπεν 50.

«Είναι κάτι το απίστευτο να κερδίζω για 50ή φορά στην καριέρα μου. Νιώθω περήφανος και θα πιέσω για ακόμα περισσότερες νίκες», δήλωσε ο 26χρονος Ολλανδός όταν ρωτήθηκε από τον Τζένσον Μπάτον για το πώς νιώθει για αυτό το επίτευγμα.

5️⃣0️⃣ Wins!! 🏆



Max makes it half a century of victories here in Austin #UGSP pic.twitter.com/ltLRfHboVN