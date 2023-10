Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Circuit of the Americas; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος-όγδοος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το πρώτο από τα τέσσερα συνεχόμενα Grand Prix στην αμερικανική Ήπειρο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών της Παρασκευής μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 56 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με μεγάλη αγωνία. Στον Αγώνα Σπριντ δεν είδαμε πολλές μάχες και προσπεράσματα, όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari θα ξεκινήσει από θέση ισχύος το Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1. Ωστόσο πίσω του θα έχει τους Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον που στο σπριντ είχαν πολύ καλύτερο ρυθμό από αυτόν. Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί από την 6η θέση και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο γρήγορα θα φτάσει να μάχεται για την 1η θέση.

Can Charles Leclerc convert pole to his first victory of the season?



