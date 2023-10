Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την pole position στο Τέξας μπροστά από τον Λάντο Νόρις, στην 6η θέση ο Φερστάπεν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP ΗΠΑ, του 18ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 είχαν συναρπαστική εξέλιξη και τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari να είναι εκείνος που πανηγύρισε την pole position για τρίτη φορά φέτος. Ο Λάντο Νόρις της της McLaren ήταν 2ος και ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes πήρε την 3η θέση. Ο Λεκλέρ εξασφάλισε την πρωτιά παρότι ο Μαξ Φερστάπεν έκανε λίγο καλύτερο χρόνο, ο οποίος όμως διαγράφηκε και ο Ολλανδός θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την 6η θέση.

Οι κατατακτήριες στο Circuit of the Americas ξεκίνησαν κάτω από τον καυτό ήλιο στο Τέξας και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με βάση όσα έγιναν στο FP1, τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου, η προσμονή ήταν μεγάλη καθώς οι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς ήταν μικρές και δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί.

Τα μονοθέσια άρχισαν να βγαίνουν στην πίστα από το ξεκίνημα του πρώτου σκέλους για τις πρώτες τους προσπάθειες. Ο Φερστάπεν από τον πρώτο γρήγορο γύρο του ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τους Λεκλέρ και Ράσελ, αλλά αμέσως μετά ήρθαν τα… αμερικανικά πυροτεχνήματα. Καθώς η πίστα στρωνόταν με ελαστικό, οι χρόνοι έπεφταν και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, με την αναβαθμισμένη Haas, ανέβηκε για λίγο στην πρώτη θέση, προτού τον περάσει για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου ο Πιερ Γκασλί της Alpine.

Προς το τέλος, βέβαια, τα «βαριά χαρτιά» της F1 ξαναβγήκαν στην πίστα και οι πρώτες θέσεις άλλαξαν χέρια. Αρχικά ο Κάρλος Σάινθ έκανε έναν πολύ καλό χρόνο και ανέβηκε εκείνος πρώτος, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Λίγο αργότερα ο Φερστάπεν έριξε το χρόνο κατά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο, αλλά κι αυτό δεν ήταν αρκετό για την πρώτη θέση, καθώς τον πέρασαν ο Χάμιλτον και ο Νόρις, που ανέβηκαν 1ος και 2ος αντίστοιχα.

Το ενδιαφέρον στο Q1 όμως είναι οι οδηγοί που θα πάρουν τις 5 τελευταίες θέσεις και θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας. Κι εδώ δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, καθώς εκτός βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο, στη 17η θέση. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Ισπανός της Aston Martin δεν κατάφερε να περάσει στο Q2. Μαζί με τον Αλόνσο, εκτός συνέχειας βρέθηκαν οι Χούλκενμπεργκ, Άλμπον, Στρολ και Σάρτζεντ. Οριακά, στη 15η θέση πέρασε ο Ντάνιελ Ρικάρντο, τη στιγμή που ο ομόσταβλός του στην AlphaTauri Γιούκι Τσουνόντα έγραψε τον 5ο χρόνο.

Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων, η κατάσταση της πίστας συνέχισε να βελτιώνεται και οι χρόνοι ως αποτέλεσμα συνέχισαν να πέφτουν. Το διακύβευμα εδώ ήταν μεγαλύτερο, καθώς «παιζόταν» η είσοδος στην τελική 10άδα. Ήταν άλλωστε πια δεδομένο ότι οι διαφορές ήταν πολύ μικρές και όποιος ήθελε θέση εκεί θα έπρεπε να δουλέψει σκληρά για να την κατακτήσει.

Ο Φερστάπεν ξεκίνησε «με το δεξί» και ανέβηκε νωρίς στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Πιάστρι, ενώ αντίθετα ο Νόρις είδε τον πρώτο χρόνο του να διαγράφεται λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας. Πολύ καλά πλασαρίστηκαν οι Alpine, με τους Οκόν και Γκασλί στις θέσεις 3 και 4, ενώ δεν εντυπωσίασαν στους πρώτους γύρους τους οι Mercedes και οι Ferrari.

