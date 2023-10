Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το καθήκον του και πήρε τη νίκη στο Σπριντ παρά την αρχική πίεση από τον Χάμιλτον.

Ο αγώνας Σπριντ του GP ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 είχε για νικητή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος παρότι έχει κατακτήσει το φετινό τίτλο δεν φαίνεται διατεθειμένος να κόψει ρυθμό. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Λούις Χάμιλτον με την αναβαθμισμένη Mercedes και ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε την 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS #F1SPRINT 🤩



Yet another superb drive from the Dutchman 💪



Lewis Hamilton comes home second, Charles Leclerc takes third 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/pvnGUFMtKw — Formula 1 (@F1) October 21, 2023

Εκκίνηση

Ο καιρός παρέμεινε καλός στο Όστιν, και τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid με τη θερμοκρασία να είναι λίγο χαμηλότερη από ότι την Παρασκευή. Όπως φάνηκε και χθες αλλά ακόμα περισσότερο νωρίτερα στο Sprint Shootout, οι διαφορές ήταν πολύ μικρές και δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί για το Σπριντ των 19 γύρων. Σχεδόν όλοι οι οδηγοί επέλεξαν τη μεσαία γόμα ελαστικών, με μοναδική εξαίρεση τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος επέλεξε τη μαλακή.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Φερστάπεν και Λεκλέρ βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στο τέλος της ευθείας, με τον Ολλανδό να «κλείνει την πόρτα» στον Μονεγάσκο και να κρατάει την πρώτη θέση. Ο Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε τη μάχη και αμέσως επιτέθηκε στον Λεκλέρ, για να του πάρει τη δεύτερη θέση.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN AUSTIN!!!



It's tight out of Turn 1 but Verstappen keeps the lead followed by Hamilton then Leclerc #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/qONGTqnUca October 21, 2023

Πιο πίσω, ο Σάινθ με τα μαλακά ελαστικά κέρδισε μόνο μία θέση στην εκκίνηση αλλά στον πρώτο γύρο πέρασε τον Νόρις και ανέβηκε 4ος, με τον Πιάστρι στην 5η θέση να δίνει πολύ σκληρή μάχη με τον Πέρεζ. Ο Μεξικανός έπειτα από αρκετές προσπάθειες πέρασε τελικά τον Αυστραλό, κάτι που εκμεταλλεύτηκε και ο Ράσελ, ο οποίος επίσης πέρασε τον Πιάστρι για να ανέβει στην 7η θέση.

Μάχη από τα παλιά

Ο Χάμιλτον δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει τον Φερστάπεν να κάνει αυτό που κάνει συνήθως, δηλαδή να φτιάξει διαφορά από την αρχή και να εξαφανιστεί. Ο Βρετανός φρόντισε να μένει διαρκώς μέσα στη ζώνη του DRS και ασκούσε έντονη πίεση στον Ολλανδό πρωταθλητή.

Ο Λεκλέρ δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των δύο πρώτων και είχε μείνει πολύ πίσω. Πίσω του όμως μαινόταν μία μάχη. Ο Νόρις είχε φτάσει πίσω από τον Σάινθ και τον ανάγκαζε να οδηγεί κοιτώντας τους καθρέφτες του. Αρκετά πιο πίσω ο Πιάστρι έχανε διαρκώς θέσεις, καθώς τον πέρασαν οι Γκασλί και Άλμπον και τον έριξαν εκτός βαθμών.

Εμφάνιση πρωταθλητή

Η πίεση του Χάμιλτον στον Φερστάπεν δεν ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει σε λάθος και ο Ολλανδός άρχισε με το γνωστό, αδυσώπητο ρυθμό του να αποσπάται από τον Βρετανό και να φτιάχνε μια διαφορά ασφαλείας, της τάξης των 3 δευτερολέπτων.

Ο Σάινθ άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την πρόσφυση των μαλακών ελαστικών όσο περνούσαν οι γύροι και ο Νόρις κατάφερε να τον περάσει για την 4η θέση. Τα προβλήματα του Ισπανού της Ferrari δεν τελείωσαν εκεί, αφού πλέον είχε ακριβώς πίσω του τον Πέρεζ και έπρεπε να συνεχίσει να παίζει άμυνα. Το αναπόφευκτο όμως ήρθε λίγο αργότερα και ο Μεξικανός πέρασε στην 5η θέση, αφήνοντας τον Σάινθ στην 6η και στο στόχαστρο πλέον το Ράσελ.

LAP 10/19



Lando Norris's persistence pays off. He's up to P4 👏



Next up the road, Charles Leclerc...#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/Sj9qIKw3QR October 21, 2023

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Φερστάπεν δεν είχε τίποτα να τον ανησυχήσει και έφτασε με άνεση στη νίκη, που είναι η 3η του φέτος σε Αγώνα Σπριντ Οι Χάμιλτον και Λεκλέρ τερμάτισαν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα, κάνοντας μοναχικό αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, όπως και οι Νόρις στην 4η θέση και Πέρεζ στην 5η, από τη στιγμή που πέρασαν τον Σάινθ. Ο Σάινθ αντίθετα έδινε μάχες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελικά κατάφερε να τερματίσει στη θέση που ξεκίνησε, την 6η, μπροστά από τον Ράσελ, ο οποίος όμως είχε ποινή 5 δευτερολέπτων και έπεσε 8ος, πίσω από τον Γκασλί.

Το Grand Prix της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα